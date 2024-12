Le notizie di oggi: al largo di Mumbai sono morte 13 persone per uno scontro tra un motoscafo della Marina e un traghetto passeggeri. In Malaysia assolta da evasione e riciclaggio Rosmah Mansor, moglie dell'ex premier Najib. Il presidente indonesiano Prabowo ha dichiarato in Egitto di voler combattere la corruzione perdonando quanti restituiscono. In Corea del Nord i divorzi sono puniti con la reclusione nei campi di lavoro per entrambi i coniugi.

ISRAELE - YEMEN - GAZA

Una serie di intensi attacchi aerei israeliani ha scosso la capitale dello Yemen San'a, uccidendo almeno nove persone, secondo quanto riportato dai media controllati dalle milizie sciite degli Houthi. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver attaccato “obiettivi militari” sulla costa occidentale. Intanto, Israele continua a bombardare Gaza, uccidendo almeno 16 palestinesi nel nord, tra cui bambini e un medico dell'ospedale arabo al-Ahli.

MALAYSIA

L'Alta Corte della Malesia ha assolto Rosmah Mansor, moglie dell'ex primo ministro incarcerato Najib Razak, dall'accusa di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale. I due sono stati oggetto di molteplici indagini per corruzione dopo la sconfitta elettorale a sorpresa nel 2018, quando la furia degli elettori per il suo presunto ruolo in uno scandalo multimiliardario del fondo statale 1Malaysia Development Berhad (1MDB) ha posto fine ai suoi nove anni di potere.

INDIA

Almeno 13 persone sono morte dopo che un motoscafo della Marina indiana ha perso il controllo e ha colpito un traghetto passeggeri al largo di Mumbai. Tre membri del personale della marina sono tra i morti, mentre più di 100 persone sono state tratte in salvo. La marina indiana ha dichiarato che c'è stato un “malfunzionamento del motore”. Secondo i media locali, è stata ordinata un'inchiesta per scoprire le cause della collisione.

INDONESIA

Il presidente indonesiano Prabowo Subianto ha dichiarato che potrebbe perdonare le persone che si sono macchiate di reati se restituiscono ciò che hanno rubato, sottolineando il suo impegno a contrastare la corruzione. Parlando davanti a centinaia di studenti universitari indonesiani al Cairo durante la sua visita in Egitto in occasione del vertice economico D-8, Prabowo ha detto che nelle prossime settimane o mesi attuerà un piano per recuperare i guadagni illeciti.

COREA DEL NORD

Se avviene un divorzio in Corea del Nord, i coniugi sono mandati in un campo di lavoro da uno a sei mesi per espiare i “crimini” commessi, hanno dichiarato a Radio Free Asia alcuni residenti nel Paese. Il divorzio è considerato un atto antisocialista ed è generalmente disapprovato in Corea, un Paese comunista dove i valori confuciani hanno ancora radici profonde. Un tempo veniva punito solo il coniuge che chiedeva il divorzio.

TAGIKISTAN

Makhmadsobir Abdukakkhor, uno dei leader del movimento “Gruppo 24” proibito in Tagikistan per “estremismo ideologico-religioso”, che ora vive all’estero, ha comunicato che in patria le autorità fanno pressioni continue sui parenti degli attivisti in esilio, chiedendo loro di convincerli a “pentirsi sinceramente e tornare a casa”, dove chi è tornato è ora in carcere.

RUSSIA

Per iniziativa del ministero russo della giustizia, è stato indetto un concorso per tutti gli studenti degli istituti superiori della Russia, volto alla compilazione di un “dizionario dei valori tradizionali”, come ha annunciato la vice-presidente della Duma di Mosca, Anna Kuznetsova, un progetto per sostenere una futura legge contro “l’informazione distruttiva”.