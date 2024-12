Le notizie di oggi: vertice teso ad Ankara con il ministro degli Esteri iraniano sull'offensiva in Siria. Tribunale cambogiano condanna 13 donne filippine assoldate per la maternità surrogata con l'accusa di "traffico di esseri umani". Devendra Fadnavis del Bjp alla guida del governo del Maharashtra. A causa della guerra in Ucraina scende anche il livello del Volga.

COREA DEL SUD



Dopo aver costretto il presidente Yoon in piena note a revocare la legge marziale, proclamata appena poche ore prima, sei partiti dell’opposizione coreana hanno presentato una mozione di impeachment contro il capo dello Stato. La mozione dovrebbe andare in discussione domain ed essere votato dal parlamento venerdì o sabato. Sulla carta ai firmatari mancano otto voti per raggiungere il quorum necessario per la messa in stato d’accusa di Yoon. Ma anche autorevoli esponenti del fronte conservatore al governo a Seoul nella note hanno preso le distanze dal tentative del presidente di proclamare la legge marziale.

TURCHIA-SIRIA-IRAN

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha compiuto una visita carica di tensione ad Ankara, nel pieno dell'offensiva dei ribelli siriani sostenuti dalla Turchia per la conquista di Aleppo. Araghchi si è recato in Turchia dopo l'incontro di domenica con il presidente siriano Bashar al-Assad, dove ha ribadito il sostegno di Teheran a Damasco. Gli osservatori di Ankara si aspettavano che Araghchi consegnasse un messaggio di Assad volto a incoraggiare una soluzione diplomatica all'escalation del conflitto. Ma questo non è avvenuto.

CAMBOGIA-FILIPPINE

Un tribunale cambogiano ha condannato 13 donne filippine con l'accusa di traffico di esseri umani. L'ambasciata filippina ha spiegato che in realtà le donne sono state reclutate online per diventare madri surrogate e sono state salvate da una casa fuori Phnom Penh. Le donne erano incinte al momento dell'arresto a settembre. Le donne sono state condannate a quattro anni di carcere per “tentativo di traffico di esseri umani a scopo di tratta transfrontaliera”, ma ne sconteranno solo due con il resto della pena sospesa, ha dichiarato lunedì il Tribunale provinciale di Kandal in un comunicato.

INDIA

Sarà Devendra Fadnavis, il leader locale del Bjp (il partito nazionalista indù del premier Modi) il nuovo capo del governo del Maharashtra, il grande Stato indiano che comprende la metropoli di Mumbai. L’insediamento è atteso per domani. Il passaggio al Bjp della guida dell’esecutivo è frutto dell’ampio successo nelle elezioni del 20 novembre. Governerà insieme allo lo Shiv Sena guidato dal capo del governo uscente Eknath Shinde e al National Congress Party di Ajit Pawar.

MONGOLIA-AUSTRALIA

Il gigante minerario australiano Rio Tinto ha previsto mercoledì un aumento della produzione consolidata di rame estratto per l'anno 2025, grazie soprattutto all'aumento del 50% della produzione prevista dall'impianto di Oyu Tolgoi in Mongolia.

RUSSIA

Il corso del Volga, il principale fiume della Russia europea che sfocia nel mar Caspio, si sta continuamente abbassando di livello a causa delle azioni legate alle esigenze della guerra, senza cura dell’ambiente circostante, come osservano gli ecologisti locali, per usare le acque in vari progetti di produzione industriale bellica, con proteste anche dei governatori locali.

KIRGHIZISTAN

Le autorità del Kirghizistan intendono iniziare nel prossimo anno un grande progetto di rinnovamento dell’edilizia abitativa, come avvenuto in Russia negli anni scorsi, abbattendo i caseggiati sovietici detti Stalinki, Khruščevki e Brežnevki a seconda delle epoche per costruire al loro posto condomini moderno multipiano, e si stanno preparando le basi legislative.