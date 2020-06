di Agnes Chai

Kota Kinabalu (AsiaNews) - Cosa vuoi per i tuoi figli? Essere schiavi della tecnologia? Daresti loro gadget per conoscere Dio o gadget per condannare la loro anima? Circa 150 genitori / adulti si aspettavano di essere provocati da tali domande di ricerca dell'anima quando decisero di frequentare un seminario sull'adorazione eucaristica dei bambini.

Don Antoine Thomas (nella foto), sacerdote della Comunità di San Giovanni, era a Kota Kinabalu per condurre un laboratorio di adorazione eucaristica dei bambini nella parrocchia della Cattedrale del Sacro Cuore dal 22 al 24 novembre 2019.

Era in missione per aiutare i bambini a scoprire la vera presenza amorevole di Gesù nell’Eucaristia. Era in missione per dare ardore a genitori / insegnanti / educatori / pastori per creare la consapevolezza dell'enorme discrepanza tra le migliaia che andavano a messa ogni domenica e la percentuale minore che impiegava tempo a visitare Gesù durante la settimana in adorazione eucaristica.

La necessità è stata avvertita in modo molto intenso quando don Antoine ha sottolineato gli insegnamenti e le richieste della Chiesa madre: “Esorto sacerdoti, religiosi e laici a continuare e raddoppiare i loro sforzi per insegnare alle giovani generazioni il significato e il valore dell'adorazione e devozione eucaristica. In che modo i giovani potranno conoscere il Signore se non vengono introdotti al mistero della sua presenza? ” (San Giovanni Paolo II, 28 maggio 1996).

Di se stesso, padre Antoine ha sottolineato: “Sono spinto a dare alla gente i mezzi per sviluppare questo ministero di far conoscere Gesù e amarlo in particolare nel tabernacolo, per costruire una nuova generazione di bambini innamorati di Gesù nel Santissimo Sacramento”.

Perché così facendo, i bambini saranno portati a favorire un'amicizia personale con Gesù, imparare a legare con Gesù, sviluppare un desiderio più profondo di pregare, essere più attenti alla Messa e avere una fede irremovibile nella presenza reale di Gesù nel Santissimo Sacramento .

"L'adorazione eucaristica – ha detto ancora - è il segreto dell'unità della famiglia!" e andrà sempre meglio. "I tuoi figli saranno in grado di resistere allo tsunami delle tentazioni che incontrano mentre crescono se iniziano da piccoli a conoscere e incontrare Cristo attraverso l'Adorazione".

I benefici sono numerosi, sia per i bambini che per le loro famiglie, afferma padre Antoine: 1) I bambini scoprono che l'ostia è in realtà la persona di Gesù, misteriosamente nascosta; 2) Sviluppano un interesse maggiore nei misteri della nostra fede e nella liturgia della Messa; 3) Comprendono il rapporto tra il dono della Presenza eucaristica di Gesù e il Suo sacrificio sulla Croce per amore dell'umanità; 4) Diventano molto più consapevoli dei vari gradi di peccato e sembrano molto desiderosi di ricevere spesso il sacramento della Riconciliazione; e 5) Le famiglie che accompagnano i loro figli sono testimoni di un crescente desiderio di pace e perdono al loro interno.

A tal fine, il papa l'emerito Benedetto XVI appoggia fortemente l'adorazione eucaristica per i bambini che si preparano per la prima Comunione. “Raccomando che nella formazione catechistica, ed in particolare negli itinerari di preparazione alla Prima Comunione, si introducano i fanciulli al senso e alla bellezza di sostare in compagnia di Gesù, coltivando lo stupore per la sua presenza nell'Eucaristia”. (Benedetto XVI, Sacramentum Cantatis 13 marzo 2007)

L'appassionato sostenitore dell'adorazione eucaristica ha anche messo in guardia dal "pericolo di trasmettere solo conoscenza durante le lezioni di catechismo. In tal caso, non esiste alcun legame vitale tra Gesù e l'anima del bambino. Invece dobbiamo condurre i bambini a sviluppare un'amicizia con Gesù trascorrendo del tempo con Lui nella sua presenza eucaristica. Questo è ciò che manca nell'educazione cattolica. È probabilmente la ragione per cui così tanti bambini perdono interesse per la Chiesa dopo aver ricevuto il sacramento della Cresima".

L'adorazione eucaristica nelle parrocchie e durante la scuola dovrebbe essere una parte vitale dell'educazione cattolica. Cosa possiamo fare come genitori, parrocchie e scuole per favorire l'adorazione eucaristica dei bambini?

La prima cosa è la consapevolezza. P. Antoine ha invitato i partecipanti al seminario a visitare il sito Web www.childrenofhope.nz per ulteriori informazioni, riferimenti e sull'avvio di un ministero di adorazione per i bambini nella vostra parrocchia. È stato ancherealizzato un video sulla missione in KK e puoi guardarlo su https://youtu.be/L58N2InNHuk

Dopo la sua prima adorazione (condotta da don Antoine), Angelic Star Baxcdy, 9 anni, ha dichiarato: “È stata la prima volta ed è un po' divertente sentire che Gesù ha sette nomi! E sentire il Padre che ha detto che nella Santa Comunione non riceviamo il corpo morto di Gesù, ma il corpo vivente di Gesù”.

Nel frattempo, per i parrocchiani della parrocchia della cattedrale del Sacro Cuore, l'attuale ministero dell'adorazione eucaristica dei bambini, lanciato nel 2012, è stato in linea con la missione di don Antoine.

Nel 2019 l'adorazione eucaristica dei bambini è stata integrata nel programma della Scuola domenicale per preparare i candidati alla Prima Comunione e si sta valutando di estendere il programma agli adolescenti che si preparano alla Cresima nell'anno successivo.