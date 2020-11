di Sumon Corraya

Moulvibazar (AsiaNews) - Uttaran Juba Sangathan, un'organizzazione giovanile cristiana, insieme a 29 organizzazioni giovanili ha vinto il Joy Bangla Youth Award 2020 per il suo lavoro a favore dello sviluppo del Paese e della società.

La sera del 17 novembre, Sajeeb Wazed Joy, figlio del primo ministro Sheikh Hasina e consigliere ICT, ha annunciato i vincitori di un programma virtuale organizzato da Young Bangla, la piattaforma giovanile dell’Awami League’s Centre for Research and Information (CRI) della Awami League.

Sajeeb è presidente di CRI. Il cattolico Pius Nanour, presidente dell'Uttaran Juba Sangathan proviene dal Bormachora Tea Garden della parrocchia Sreemangal di Moulvibazar. La loro organizzazione giovanile lavora per tutte le persone di fede. Dice ad AsiaNews che la loro organizzazione ha lavorato per mettere i giovani a contatto nel volontariato, mobilitare risorse, creare consapevolezza sociale, costruire una società giusta e responsabile, inculcare la competenza per vedere e il coraggio per agire per la società delle comunità etniche poco conosciute di tea garden e per assistere il cittadino istruito e competente del Bangladesh.

Pius Nanour informa che solo il 25% delle comunità etniche dei tea garden sono istruite. Un lavoratore del tè riceve solo 102 BDT (circa 1 euro) al giorno. A causa del reddito insufficiente, non possono dare istruzione ai propri figli. Quindi Pius ha fondato un'organizzazione giovanile nel 2009 dove studenti e non studenti sono membri del villaggio. Pius dice: “Dalla nostra organizzazione giovanile, diamo coraggio e consulenza ai lavoratori del tè in modo che possano essere interessati all'istruzione dei loro figli. Abbiamo detto loro che ci sono modi per continuare a fornire istruzione. Li troveremo, manda i tuoi figli a scuola o all'università".

“Cerchiamo modi in cui gli studenti possano ottenere borse di studio, sussidi. Abbiamo stabilito collegamenti per la donazione e circa 50 studenti stanno ora studiando in diverse università pubbliche”, racconta Pius.

Pius informa che hanno fatto rete con i vertici di alcune università pubbliche in modo che gli studenti della comunità del tè possano studiare lì, in quota con la borsa di studio. Oltre a fornire supporto educativo agli studenti per le persone della comunità del tè, i membri della loro organizzazione svolgono attività di volontariato. Hanno costruito una strada. "Abbiamo chiesto più volte ai leader del governo locale - Union Parishad - di costruire una strada, ma non ci sono riusciti. Successivamente abbiamo costruito una strada di collegamento, infine anche i leader del governo locale ci hanno aiutato a costruirla”.

Nel periodo di emergenza, l'organizzazione giovanile ha sensibilizzato le persone distribuendo volantini (nella foto) per COVID-19. Ha istituito una scuola di lingue per un gruppo etnico in modo che quella lingua possa essere conservata per le generazioni future. “Il Joy Bangla Youth Award ci ha ispirato. Continueremo il nostro lavoro per sviluppare la nostra società”, dice Pius.

Simon Karkata, studente universitario e membro dell'Uttaran Juba Sangathan, racconta ad AsiaNews che senza il supporto di questa organizzazione giovanile non potrebbe arrivare alla sua laurea. “Ho perso mio padre quando ero in terza media. Il mio lavoro nel giardino del tè non aveva la capacità di inviarmi in college, ma Uttaran Juba Sangathan mi ha mostrato come. Ho ottenuto una borsa di studio e ho potuto facilmente arrivare alla mia laurea alla Rajshahi University con l'aiuto di questa organizzazione".

Come Simon Karkata, centinaia di giovani etnici della comunità dei giardini del tè stanno ora realizzando il sogno di rimuovere la povertà dalla loro famiglia che guadagna pochissimi soldi. Alcuni giovani si sono già realizzati e contribuiscono alla società e alla nazione.

Uttaran Juba Sangathan ha lavorato in 20 villaggi creando reti per tutte le persone di fede. Più di 300.000 lavoratori sono impiegati nelle piantagioni di tè del Bangladesh. Il 75% dei lavoratori sono donne. Molti sono discendenti di lavoratori etnici portati dall'India centrale dagli inglesi. Circa 10mila lavoratori sono cristiani, ma la maggior parte di loro sono indù. Tuttavia, Sajeeb Wazed Joy ha descritto il lavoro dell'organizzazione vincitrice come "eccezionale" e sta lavorando per servire la gente comune in modo stimolante. Dice: “Ho ringraziato le organizzazioni giovanili per aver lavorato per i bambini poveri, le persone con disabilità e altre persone emarginate. Sta cercando di risolvere i problemi che ha riscontrato mentre altre persone preferiscono solo lamentarsi".

“Loro (i vincitori) non sono grandi organizzazioni, forse un solo giovane che lavora in un villaggio. Ma stanno aiutando le persone con le proprie idee invece di lamentarsi. Questo è quello che dovremmo fare tutti".

Young Bangla ha scelto 47 organizzazioni per la finale da 600 gruppi di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Sin dal suo inizio nel 2014, Young Bangla, il fronte giovanile dell'ala di ricerca CRI della Awami League, ha riconosciuto gli sforzi dei giovani che hanno avviato e portato avanti cambiamenti sociali positivi. I vincitori riceveranno certificati, stemmi e laptop.