Le notizie di oggi: Pechino riprende l’importazione di prodotti ittici da 10 regioni giapponesi. A Istanbul decine di arresti di attivisti che volevano partecipare alla marcia per il Pride. Prada riconosce le “radici indiane” dei nuovi sandali della discordia. Jakarta avvia un megaprogetto da 5,9 miliardi per la produzione di batterie per veicoli elettrici. Armenia: agenti servizi di sicurezza nel patriarcato, interrogato anche Karekin II.

TIBET - INDIA - CINA

Il Dalai Lama prenderà parte a un importante raduno di tre giorni di leader religiosi buddisti in settimana, alla vigilia del 90mo compleanno che cade il prossimo 6 luglio. Intanto i suoi seguaci e fedeli aspettano di sapere chi indicherà come successore, mossa che sarà destinata a creare ulteriori frizioni con Pechino. In seguito alla fuga dal Tibet nel 1959, dopo un tentativo di rivolta fallito, considera Tenzin Gyatso un capo separatista e non un leader religioso. Il Dalai Lama ha detto che il successore nascerà fuori dalla Cina ed esortato i fedeli a rifiutare chiunque sia scelto da Pechino.

CINA - GIAPPONE

Pechino ha annunciato ieri la ripresa immediata dell’importazione di prodotti ittici da 10 regioni giapponesi, mettendo fine a un bando di due anni in risposta al rilascio da parte di Tokyo di acque reflue trattate da Fukushima, teatro dell’incidente nucleare del 2011. I prodotti provenienti da altre regioni avranno bisogno di certificazione sanitaria, qualificazione per il rilevamento di sostanze radioattive e certificati di area di produzione rilasciati dal governo nipponico.

TURCHIA

La polizia ha arrestato almeno 30 persone ieri a Istanbul, mentre cercavano di prendere parte a una marcia per l’orgoglio LGBTQ+ vietata dal 2015 nella capitale economica e commerciale del Paese per ordine del governo. Intanto nella provincia occidentale di Izmir da due giorni è emergenza incendi, alimentata da forti venti, col fuoco che ha investito diversi villaggi poi evacuati.

INDIA

Prada ha riconosciuto le antiche radici indiane del suo modello di sandali a punta aperta, che ricordano le calzature tradizionali Kolhapuri chappal del Maharashtra, risalenti al XII secolo, opera degli artigiani Chamar. La presentazione, avvenuta ad una sfilata di moda a Milano, aveva sollevato le proteste sui social e nei media. In risposta alle polemiche Lorenzo Bertelli ha riconosciuto la loro derivazione indiana, anche se non vi sono conferme sulla commercializzazione del prodotto.

INDONESIA

Jakarta ha avviato un megaprogetto da 5,9 miliardi di dollari per la produzione di batterie per veicoli elettrici sostenuto dal gigante cinese CATL, a dispetto delle preoccupazioni di ong e attivisti per rischi ambientali. L’Indonesia è il più grande produttore di nichel al mondo e vuole capitalizzare le vaste riserve, col divieto di esportazione del 2020 che ha stimolato un boom industriale nazionale del metallo chiave utilizzato nelle batterie per veicoli elettrici e nell'acciaio inossidabile.

RUSSIA

Gli azionisti dei colossi petroliferi e minerari russi, Gazprom e Nornikel, non pubblicheranno né pagheranno i dividendi per le attività del 2024, con conseguente crollo nella borsa di Mosca di oltre il 3%. L’ultima volta che Gazprom ha pagato i dividendi è stato nel 2022, dopo che gli azionisti ricevevano regolarmente le proprie quote fin dal 1999.

ARMENIA

Il katholikos della Chiesa Apostolica armena, Karekin II, si è presentato agli agenti dei servizi di sicurezza entrati nel territorio della sede patriarcale di Ečmjadzin durante un’assemblea di sacerdoti, per arrestare il vescovo dell’eparchia di Širakh, Mikhael Adžapakhyan. Nelle fasi di concitazione si è quasi arrivati allo scontro fisico, poi è stato condotto in questura per interrogatorio.