Almeno 163 palestinesi e sei poliziotti israeliani sono rimasti feriti nella giornata di ieri, in cui si festeggiava la Giornata di Al Qods, celebre in Iran. La Mezzaluna rossa ha dovuto impiantare un ospedale da campo per trattare la massa di feriti. Hamas propone l’occupazione della Spianata fino alla fine del Ramadan. Onu: Basta con l’espulsione forzata di palestinesi, possibile “crimine di guerra”.