Per l’Organizzazione internazionale del lavoro e la Banca asiatica per lo sviluppo, le prospettive di impiego per 663 milioni di giovani in età di lavoro sono incerte. A rischio 10-15 milioni di posti. La Cina ha registrato finora l’aumento maggiore di disoccupati. Entro fine anno, il tasso di disoccupazione aumenterà almeno del doppio in diversi Paesi. Le nuove leve lavorano nei settori più colpiti dalla pandemia. Servono politiche mirate da parte dei governi.