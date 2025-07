Le notizie di oggi: il Parlamento sud-coreano approva la nomina a premier di Kim Min-seok. Hamas sarebbe pronta ad accettare la proposta di tregua, accuse all’esercito israeliano di sull'uso di bombe vietate da convenzioni internazionali nel raid sul bar. Oltre 900 terremoti in due settimane in una catena di isole nel sud del Giappone. Hong Kong apre a riconoscimento legale coppie omosessuali. Dhaka, prima condanna per l’ex premier in esilio Hasina.

INDONESIA

È almeno di quattro morti e altre 29 persone tratte in salvo il bilancio, ancora provvisorio, del naufragio di un traghetto con 65 tra passeggeri e membri dell’equipaggio a bordo al largo di Bali, in Indonesia. L’affondamento sembra essere legate al maltempo nella zona, con onde alte oltre due metri, forti venti e correnti. Sono in corso le operazioni dei soccorritori alla ricerca dei 32 dispersi.

COREA DEL SUD

Il parlamento di Seoul ha approvato oggi il candidato primo ministro Kim Min-seok, legislatore veterano e alleato del presidente Lee Jae Myung, aprendo la strada alla formazione di un nuovo governo dopo la vittoria del 3 giugno. Nell’agosto scorso, fra lo stupore generale, lo stesso Kim aveva predetto l’imposizione della legge marziale dell’ex presidente Yoon Suk Yeol, poi avvenuto.

ISRAELE - PALESTINA - GAZA

I vertici di Hamas sarebbero “soddisfatti” delle garanzie ricevute per mettere fine alla guerra, inclusa la proposta di cessate il fuoco. Lo riferisce il portale arabo Asharq, secondo cui la risposta finale è prevista per domani. Al contempo, il movimento che controlla la Striscia non terrà “cerimonie pubbliche” - fonte di attacchi e polemiche - nelle prossime liberazioni di prigionieri. In queste ore emergono anche accuse verso l’esercito israeliano, che secondo The Guardian avrebbe usato “un’arma potente e indiscriminata” nell’attacco del 30 giugno ad un bar di una spiaggia di Gaza che è “illegale” e potrebbe costituire “un crimine di guerra”.

GIAPPONE

Oltre 900 terremoti hanno scosso una catena di isole remota e scarsamente popolata nel sud del Paese. Dal 21 giugno l’attività sismica è “molto intensa” nei mari intorno alle isole Tokara, con una delle ultime scosse registrata ieri di magnitudo 5,5. Non ci sono state segnalazioni di danni o allerta tsunami, ma le autorità consigliano gli abitanti di tenersi pronti per evacuare, se necessario.

HONG KONG

Il governo intende promuovere una legge finalizzata al riconoscimento di una serie limitata di diritti per le coppie dello stesso sesso, i cui matrimoni siano già stati registrati all’estero. L'alta corte della città avevano definito all’unanimità il matrimonio come “confinato alle coppie di sesso opposto” nel settembre 2023, pur prevedendo la creazione di un “quadro alternativo” entro due anni in tema di: assistenza sanitaria - come le visite ospedaliere, il processo decisionale medico, la condivisione di informazioni mediche e la donazione di organi - e diritti relativi al corpo di una persona deceduta.

BANGLADESH

L’ex premier del Bangladesh Sheikh Hasina, cacciata e in esilio auto-imposto in India, è stata condannata a sei mesi di carcere dal Tribunale internazionale del Paese per oltraggio alla corte, in uno dei capi di imputazione di cui deve rispondere. Si tratta della prima sentenza a suo carico, ad un anno dalle proteste di piazza guidate dagli universitari che hanno portato alla caduta del governo.

RUSSIA - CINA - CUBA

La Cina sta sviluppando la propria attività nell’economia di Cuba, da cui spinge sempre più lontano la Russia, affrontando la grave crisi dell’isola caraibica con 55 progetti nell’ambito dell’energia solare. Per questo scopo sono già stati trasportati con le navi grandi carichi di pannelli, materiali e carburante, iniziative in cui doveva essere coinvolta in precedenza la Russia che si è sfilata.

ARMENIA - UE

L’Alto rappresentante Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, l’estone Kaja Kallas, si è recata in visita a Erevan dove ha incontrato il ministro armeno degli Esteri Ararat Mirzoyan. Per l’occasione ha annunciato un credito europeo di 270 milioni di dollari per i programmi di sostenibilità e crescita economica, con aiuto al commercio e sostegno alle riforme, assicurando che Bruxelles “non è mai stata così vicina all’Armenia”.