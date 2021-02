di Card. Charles Maung Bo

L’arcivescovo di Yangon e presidente della Conferenza dei vescovi birmani, chiede a tutti di usare non violenza perché “abbiamo già versato molto sangue”. Il colpo di Stato è frutto della mancanza di comunicazione. Per questo esercito e partito di AungSan Suu Kyi devono riprendere la strada del dialogo. Alla comunità internazionale: Non ponete sanzioni, creando milioni di poveri. La via della riconciliazione è l’unica percorribile.

Yangon (AsiaNews) – “La pace è possibile; la pace è l’unica via; la democrazia è l’unica luce per questa via”: si conclude così un messaggio che il card. Charles Maung Bo, arcivescovo di Yangon e presidente dei vescovi birmani, ha diffuso poche ore fa dal sito della sua arcidiocesi. Il messaggio è rivolto “al popolo del Myanmar” e “alle nostre comunità internazionali” e esprime giudizi e suggerimenti sugli eventi che stanno accadendo in questi giorni nel Paese. Definendo un “buio temporaneo” (o “periodico”), quanto sta succedendo – ossia il colpo di Stato militare, egli chiede al popolo del Myanmar di “stare calmi” e di non divenire “vittime della violenza”, perché “abbiamo già versato molto sangue”.

Egli sottolinea che quanto è successo – presa di potere dell’esercito, arresto dei leader democratici, stato di emergenza per un anno, promessa di nuove elezioni – sono “il risultato di una triste mancanza di dialogo e di comunicazione” fra due modi di vedere nella società.

L’esercito accusa la Lega nazionale per la democrazia, il partito di Aung San Suu Kyi di aver vinto le elezioni con brogli. Per questo, rivolgendosi con delicatezza al “generale e alla famiglia del Tatwadaw (esercito)”, egli chiede loro di risolvere “col dialogo” i problemi che sono emersi e non col colpo di Stato. Insieme alla liberazione dei prigionieri questa è la strada per “provare che amate il popolo”.

Il porporato ha parole molte tenere anche per il movimento democratico e Aung San Suu Kyi. Ma anche a lei, il card. Bo chiede di “ascoltare gli altri” e di correggere questa “mancanza di dialogo”.

L’ultimo punto è rivolto alla comunità internazionale. Il card. Bo, che è anche presidente della Federazione dei vescovi asiatici (Fabc), chiede di andare cauti coi giudizi e con le sanzioni. Fino ad ora – egli dice – le sanzioni sono state “una grande benedizione per le superpotenze che mirano alle nostre risorse”. Perciò egli chiede che la comunità internazionale “comprenda il Myanmar, la sua storia, e la sua economia politica. Le sanzioni rischiano di portare l’economia al collasso, gettando milioni nella povertà. L’unica strada – egli conclude – è impegnare gli attori [del conflitto] nella riconciliazione”.

Pubblichiamo qui sotto il testo integrale del Messaggio (traduzione a cura di AsiaNews).

