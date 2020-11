“Dobbiamo garantire che tutti coloro che entrano nella chiesa indossino mascherine, osservino l'allontanamento sociale (a meno che non si tratti della stessa famiglia) e provvedano al lavaggio delle mani”. “I sacerdoti possono celebrare messe aggiuntive sia la domenica che nei giorni feriali per garantire, se possibile, che tutti i parrocchiani abbiano l'opportunità di partecipare all'Eucaristia almeno una volta alla settimana"..

Mumbai (AsiaNews) – A Mumbai dal 29 novembre riprenderà la celebrazione delle messe, ma nel rispetto di tutte le disposizioni per la prevenzione del contagio di Covid-19. Lo scrive il cardinale Oswald Gracias in una lettera circolare rivolta a decani, parroci e sacerdoti.

Nell’incontro “molto produttivo” con i decani, scrive, “abbiamo rivisto la situazione nelle nostre chiese dopo che erano state aperte due giorni prima. Erano in atto procedure operative standard efficaci (SOP) e in tutte le nostre chiese c'era un'atmosfera di preghiera. Abbiamo deciso che sarebbe stato vantaggioso per tutti se avessimo seguito una politica uniforme in tutta l'arcidiocesi”.

“Venendo ai nostri preparativi per un'ulteriore apertura delle nostre chiese: Nell'arcidiocesi di Bombay riprenderemo la celebrazione pubblica dell'Eucaristia, con limitazioni, all'inizio del nuovo Anno liturgico: la prima domenica di Avvento, 29 novembre 2020. Ciascuna parrocchia ha tempo fino ad allora, con l'assistenza della squadra speciale costituita per questo, per finalizzare le SOP e per prendere accordi. Dobbiamo garantire che tutti coloro che entrano nella chiesa indossino mascherine, osservino l'allontanamento sociale (a meno che non si tratti della stessa famiglia) e provvedano al lavaggio delle mani. Consiglia alle persone di farlo a casa prima di venire in chiesa. Il numero di fedeli da consentire deve essere deciso da te (io avevo suggerito 1/3 della capienza. Puoi ridurla ulteriormente)”.

“La chiesa deve essere disinfettata prima di ogni servizio. Mi è stato comunicato che l'attrezzatura per questo è facilmente disponibile. Anche per ricordarvi: non è permesso toccare le statue, le acquasantiere devono essere vuote, scoraggiare il portare fiori alla chiesa”.

“I sacerdoti possono celebrare messe aggiuntive sia la domenica che nei giorni feriali per garantire, se possibile, che tutti i parrocchiani abbiano l'opportunità di partecipare all'Eucaristia almeno una volta alla settimana. Abbiamo già le zone SCC. Potresti usare questa struttura per determinare chi può venire per la Messa in quale giorno, se conveniente. La dispensa dalla partecipazione alle messe domenicali continua fino a nuovo avviso. Il governo ha consigliato a coloro che hanno circa sessantacinque anni e quelli al di sotto dei dieci anni di non partecipare a grandi raduni religiosi. Diciamo lo stesso”.

“Domenica 22 novembre, festa di Cristo Re, molti celebreranno l’adorazione davanti al Santissimo Sacramento: con diversi gruppi che vengano in momenti diversi in modo che il numero sia controllato. Assicurati che le normative COVID (mascherine, allontanamento sociale) siano rispettate. Ogni parrocchia può decidere come organizzare il servizio di Adorazione: adorazione silenziosa / liturgia della Parola / Benedizione, ecc. Hai poi tutta l'ultima settimana dell'anno liturgico per mettere in atto le tue SOP e preparare e annunciare le disposizioni”.

“Poiché il governo ha proibito la distribuzione di cibo sacro nei luoghi di culto, solo i sacerdoti che celebrano riceveranno la Santa Comunione durante la Messa. Il tuo decano ti consiglierà come organizzare la Santa Comunione per il nostro popolo. Ogni parrocchia è diversa e quindi istruzioni generali non sono possibili. All'inizio di dicembre (dopo le nostre ordinazioni sacerdotali del 3 dicembre) avremo l'opportunità di rivedere con i decani gli accordi presi e di preparare le nostre celebrazioni natalizie. Oswald cardinal Gracias”.