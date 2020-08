Colombo (AsiaNews) – Il partito del presidente Gotabaya Rajapaksa ha stravinto le elezioni parlamentari del 5 agosto, che si sono svolte nel pieno dell’emergenza Covid-19. È quanto emerge dai risultati pubblicati oggi dalla Commissione elettorale.

Ottenendo 150 dei 225 seggi in palio, lo Sri Lanka Podujana Peramuna e i suoi alleati controlleranno due terzi della nuova assemblea. Il presidente può ora modificare la Costituzione e ripristinare – come dichiarato in precedenza – i pieni poteri dell’esecutivo.

Nel 2015, il Parlamento ha approvato a larga maggioranza un emendamento alla carta costituzionale che riduce le prerogative del governo. Secondo gli analisti, l’attuale primo ministro Mahinda Rajapaksa, fratello di Gotabaya e già presidente dal 2005 al 2015, potrebbe opporsi alle modifiche costituzionali, scatenando una faida familiare.

Per l’opposizione si tratta di una dura sconfitta. Il partito dell’ex premier Ranil Wickremesinghe è crollato da 106 a un solo parlamentare. La principale forza di opposizione ai Rajapaksa è ora il partito fondato dal figlio dell’ex presidente Ranasinghe Premadasa, che ha ottenuto 54 seggi.