di Melani Manel Perera

I cattolici dello Sri Lanka non possono ancora riunirisi a messa a causa dei contagi. Ieri le associazioni cattoliche si sono alternate nella recita del rosario on line. La campagna vaccinale procede ma oggi si sono registrate ancora 3mila nuove infezioni.

Colombo (AsiaNews) - Su richiesta dell’arcivescovo di Colombo il cardinale Malcom Ranjith, i cattolici dello Sri Lanka ieri hanno celebrato il compleanno di Maria con una giornata di preghiera.

“Vi chiedo di onorare la festa della Madonna con un giorno di preghiera per chiedere la sua intercessione per salvare il nostro Paese e il mondo intero da questa epidemia”, aveva scritto il cardinale sui social media il 6 settembre rivolgendosi ai fedeli. “Desidero che recitiate il rosario e le litanie della Madonna e che digiuniate senza mangiare carne”.

A causa delle attuali restrizioni i cattolici dello Sri Lanka non possono ancora riunirsi a messa. Di conseguenza la squadra di animazione della fede arcidiocesana ha preparato materiali in lingua sinhala, tamil e inglese per permettere alle famiglie di pregare anche nelle proprie case. Da mezzogiorno a mezzanotte le associazioni cattoliche si sono alternate nella recita del rosario ripetendo l’invocazione “Salva la nostra Madre Patria e il mondo intero da questo COVID-19 Amma (madre)!”. Anche i bambini delle scuole cattoliche si sono uniti alla preghiera.

Sugandhi Fernando, insegnante al Holy Family Convent di Bambalapitiya, ha raccontato ad AsiaNews di essere “molto contenta dell’iniziativa anche se le preghiere si sono tenute online". "I bambini - ha aggiunto la docente - hanno preparato un piccolo altare per Maria e hanno preparato anche dei biglietti di auguri”.

Hemantha Herath, vice direttore generale dei servizi sanitari, ha detto che l'attuale situazione pandemica nel Paese non permette la riapertura delle scuole, mentre gli studenti che hanno esami di passaggio dovranno essere vaccinati al più presto.

Da inizio pandemia nel Paese si sono registrati 10.689 decessi. Oggi l’unità epidemiologia del ministero della Salute ha riportato 2.917 nuovi casi di Covid-19. Al momento le persone infette con il coronavirus in Sri Lanka sono almeno 74.122.