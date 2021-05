di Mathias Hariyadi

Jakarta (AsiaNews) - A differenza degli anni precedenti e a causa della pandemia ancora in corso, la Commissione per le comunicazioni sociali (Komsos KWI) di KWI è costretta a sospendere la sua annuale Settimana della comunicazione sociale nazionale (PKSN).

PKSN è un evento annuale celebrato in varie diocesi. Il suo obiettivo è, tra gli altri, quello di promuovere tra i cattolici locali e la società indonesiana la passione di diffondere la “buona notizia” utilizzando ogni moderno tipo di mezzo di comunicazione wireless.

Dopo il suo primo PKSN lanciato nella diocesi di Weetebula nell'isola di Sumba nella provincia NTT lo scorso 2016 e anni dopo nella diocesi di Manokwari-Sorong nella Papua occidentale (2017) e in altre diocesi, il PKSN di quest'anno non può essere celebrato a causa della pandemia.

Programmi di nuova concezione che ottengono molta attenzione

Nonostante il fatto che il PKSN non possa essere celebrato in pubblico, spiega oggi ad AsiaNews il segretario esecutivo di Komsos KWI padre Antonio Steven Lalu Pr, un altro modello di PKSN online è stato progettato con successo e può essere portato avanti. "Abbiamo lanciato ufficialmente il nuovo piano chiamato Komsoslympics rivolto ai nuovi seguaci del PKSN nella nostra società e funziona davvero", dice questo sacerdote diocesano della diocesi di Manado.

Ciò che lo sorprende di più sono i seguenti fatti. "Rispetto al nostro precedente PKSN, l’iniziativa di quest'anno con molti programmi ha ottenuto molta attenzione da una varietà di persone. Soprattutto con la partecipazione di religiosi che si uniscono ai nostri programmi”, aggiunge il sacerdote.

Ciò che lo rende più soddisfatto dei programmi di nuova concezione è che molti più giovani partecipano al programma di scrittura online di Komsos KWI.

Padre Lalu conferma anche che "questo tipo di nuovi approcci ha creato molte opportunità a chiunque di unirsi al nostro programma online in modo che una varietà di partecipanti - i giovani e le persone consacrate - possano facilmente unirsi e partecipare a questo evento". “In totale, il numero di partecipanti al festival dell'opinione, podcast, video di narrazione e altri è stato di 438, provenienti da varie diocesi. Il nostro programma Komsoslympics ha anche ottenuto 546 followers”.

Insieme a caporedattori di vari media indonesiani, AsiaNews è stta scelta da Komsos KWI come fonte chiave durante i suoi programmi di scrittura online. Questo programma di coaching di scrittura online offre suggerimenti e soluzioni per scrivere notizie, articoli, saggi e opinioni sui media.

Prove ed errori: una buona esperienza per esercitare cose nuove

Suor Ayda OSU, una suora orsolina di Jakarta e contabile professionista, racconta la sua esperienza dell’essersi unita al PKSN online 2021 di Komsos KWI. “Inizialmente non ero sicura di partecipare a questo evento, soprattutto per partecipare al festival dell'opinione poiché sono solo una dilettante. Ma non ci sono molte suore che scrivono, è il fatto che poi mi ha motivato spiritualmente a partecipare. Sono stata così ben motivata da diversi relatori durante il coaching di scrittura online che alla fine sono stata spinta a scrivere una semplice opinione”, dice oggi la suora ad AsiaNews.

Deny Kus è un appassionato attivista della comunicazione sociale nella chiesa parrocchiale di Pulo Gebang a East Jakarta. Racconta ad AsiaNews la sua partecipazione ai programmi di scrittua online di Komsos KWI: "ho ricevuto molto sostegno e aiuto da una fonte chiave per rendere i miei scritti molto migliori. Imparo dai miei errori confrontando il mio testo originale e la versione corretta".

La stessa cosa accade a Rosita Sukadana, un'esperta di economia agricola e ora entusiasta attivista del movimento "Red and Green" che si concentra nel fornire alimenti ai pazienti in cura a Surabaya, East Java. “Il mio problema principale era di non avere fiducia nell'iniziare a scrivere. Tuttavia, con grande supporto dei relatori di Komsos KWI del programma di coaching di scrittura online, ho potuto fare un primo passo per scrivere e grazie al capo redattore di Sesawi.Net che mi ha dato lezioni di scrittura per modificare il mio primo scritto".

Un'altra storia è riferita da sr. Yovita Yutta Sueng OSU, un'insegnante orsolina alla Regina Pacis Junior High School di Solo, Central Java.

“La mia prima sfida è stata di eliminare la mia superficiale autostima. Ma una buona proposta è stata condivisa con me dal collaboratore indonesiano di AsiaNews che mi ha gentilmente fornito il suo aiuto per modificare il mio primo scritto pubblico e per motivarmi a iniziare i prossimi scritti", dice questa suora.

Creare una nuova rete tra gli scrittori cattolici

Il PKSN di Komsos KWI è davvero un modello per creare una nuova rete di scrittori cattolici, afferma padre Antonio Steven Lalu.

Con la sua maggiore pratica nello svolgere l'evento annuale del PKSN in alcune diocesi, Komsos KWI ha ottenuto molta attenzione da decine di appassionati di comunicazione sociale.

Il PKSN online di quest'anno con la sua varietà di programmi ha creato un nuovo modo per promuovere il messaggio di papa Francesco per la Giornata internazionale delle comunicazioni sociali 2021. "Sempre più indonesiani cattolici sono motivati ​​dal messaggio di papa Francesco a fare esperienza sui media e conoscenza della comunicazione per diventare testimoni della verità", conclude padre Steven Lalu.