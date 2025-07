Le notizie di oggi: arrestati due fumettisti turchi per una vignetta su Maometto e Mosè. John Lee esalta “sicurezza e competitività” di Hong Kong nel 28mo del passaggio alla Cina. Nel Telangana 39 morti in un’esplosione alle Sgachi Industries. Inchiesta rivela massacri settari contro alawiti di gruppi vicini a Damasco. Manila lavora ad “un unico teatro” sul confronto con Pechino nei mari dell’Asia-Pacifico.

THAILANDIA

La Corte costituzionale ha sospeso dalla carica la premier Paetongtarn Shinawatra, nell’attesa che venga valutata mozione che ne chiede il licenziamento. Un verdetto collegato a una petizione presentata da 36 senatori che accusano il capo del governo di disonestà e violazione degli standard etnici costituzionali nella telefonata con l’ex primo ministro cambogiano Hun Sen.

TURCHIA

Le autorità hanno arrestato due vignettisti per un disegno satirico pubblicato dal settimanale Leman, che raffigura i profeti Mosè e Maometto intenti a stringersi la mano in cielo, mentre sulla terra volano missili in una scena che sembra rappresentare una guerra. Considerata un commento sull’armonia celeste in contrasto coi conflitti terreni, il ritratto ha scatenato le ire dei religiosi conservatori e la condanna del governo. In un post la rivista si è scusata con quanti si sono sentiti offesi e parla di malinteso, mentre in serata manifestanti hanno marciato sotto la sua sede.

HONG KONG - CINA

Il leader di Hong Kong John Lee ha esaltato oggi la crescente sicurezza e competitività celebrando il 28mo anniversario del passaggio alla Cina nel 1997 sul modello “One Country, Two Systems”, in passato occasione di manifestazioni di protesta. Analisti e critici denunciano l’uso di metodi repressivi contro il dissenso, applicando la Legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino.

INDIA

Almeno 39 persone sono morte e decine ferite nel Telangana, dopo che un’esplosione in un’unità di Sigachi Industries ha innescato un devastante incendio. Quattro persone sono in “condizione estremamente critica”, mentre 10 sono ancora bloccate nell’impianto. Il colosso dell’industria indiano produce miscele di polimeri, lubrificanti e ingredienti medicinali per industrie farmaceutiche, alimentari, cosmetiche e chimiche.

SIRIA

Un’inchiesta Reuters ha portato al rinvenimento di 40 siti di uccisioni, saccheggi e roghi avvenuti nei tre giorni di massacri settari dopo l’insurrezione degli alawiti a marzo, considerati fedelissimi dell’ex regime di Assad. La catena di comando risulterebbe collegata all’attuale leadership guidata da Ahmad al-Sharaa. Nel mirino di gruppi estremisti (anche fuoriusciti Hts) sono finiti i cristiani, come testimonia la strage dei “martiri” della chiesa di Sant’Elia del 22 giugno. Le uccisioni minacciano la fragile transizione della Siria, cui Trump ha revocato le sanzioni.

FILIPPINE - GIAPPONE - CINA

I vertici dell’esercito filippino lavorano alla creazione di un unico “teatro” nel mar Cinese orientale e meridionale, con “minacce” nei mari simili al Giappone. Il riferimento è alla proposta del ministro della Difesa di Tokyo che aveva invitato la controparte statunitense a considerare come “un unicum” i mari Cinese orientale, meridionale, la Penisola coreana e le zone circostanti. Manila e Pechino - che ha sanzionato l’ex senatore Francis Tolentino e imposto il divieto di ingresso - si sono scontrate di frequente attorno a isole e atolli contesi nella ZEE filippina.

RUSSIA - AZERBAIJAN

Cresce la tensione tra Baku e Mosca: in Azerbaijan sono state annullate tutte le iniziative culturali già programmate da istituzioni statali o private dalla Russia, come ha comunicato il ministero azero della cultura. Dietro la decisione vi sarebbero delle “azioni deliberate delle forze dell’ordine russe contro gli azeri per ragioni etniche” avvenute nei giorni scorsi a Ekaterinburg, sugli Urali.

KAZAKHSTAN

Il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha firmato ieri una legge che vieta di indossare abiti in luoghi pubblici che coprano il viso, unendosi a una tendenza emergente nell’Asia centrale, per limitare forme di abbigliamento islamico. Secondo la norma - che non menziona la religione -gli indumenti che “interferiscono con il riconoscimento facciale” saranno vietati in pubblico, con esenzioni per scopi medici, in condizioni meteo avverse e per eventi sportivi e culturali.