di Joshua Lapide

Gli Emirati sono il terzo Paese arabo, dopo l’Egitto e la Giordania, a stabilire rapporti diplomatici con Israele. L’accordo dovrebbe far “progredire la pace in Medio oriente”. Per Abu Dhabi, esso fermerà le annessioni israeliane dei territori occupati; per Tel Aviv le annessioni saranno parziali e solo “rimandate”. Per Hamas l’accordo è un tradimento della causa palestinese. Bahrain e Oman potrebbero seguire l’esempio di Abu Dhabi. Ma si rafforzerebbe l’asse della Resistenza, guidato dall’Iran.