di Paul Wang

La “legge sui diritti umani e la democrazia ad Hong Kong” prevede sanzioni contro personalità del governo a Hong Kong e in Cina che ledono i diritti umani e la libertà del territorio. Si attende l’approvazione di Trump. Per Wang Yi, ministro degli esteri, è “una follia”. Per Xie Feng, diplomatico di Pechino nel territorio, è “una violazione degli affari interni della Cina”.