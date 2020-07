New Delhi (AsiaNews/Agenzie) – Oggi l’India ha superato il milione di contagi da Covid-19, lo ha dichiarato il ministero della Sanità. Solo Stati Uniti e Brasile hanno un numero di casi maggiore. Gli Stati indiani più colpiti sono il Maharashtra e il Tamil Nadu, rispettivamente con 284.281 e 156.369 infetti. I morti nel Paese sono 25.602, e oltre 635mila i pazienti ricoverati.

Con oltre 600 casi di contagio al giorno, il “lockdown” è stato ripristinato in diverse aree. Le autorità del Bihar, Kerala, Tamil Nadu, Assam e Goa hanno adottato le misure più restrittive.

Nell’ultimo mese, il governo del premier Narendra Modi aveva allentato le limitazioni alla circolazione e alle attività economiche imposte il 24 marzo per contenere la diffusione del morbo.

Nelle fasi iniziali, i principali focolai d’infezione erano concentrati nelle grandi megalopoli come la capitale e Mumbai. Ora il Covid-19 si sta diffondendo in modo rapido nelle campagne, dove vive il 70% della popolazione.

Secondo gli analisti, l’emergenza coronavirus in India avrebbe numeri maggiori. Il dato sarebbe sottostimato perché le autorità sanitarie non effettuano abbastanza test diagnostici. La Federazione internazionale della Croce rossa ha dichiarato ieri che India, Pakistan e Bangladesh stanno diventando il nuovo epicentro della pandemia.

Per la prof.ssa Shamika Ravi, un’economista, i modelli epidemiologici usati finora non sono però appropriati per l’India. In un’intervista ad AsiaNews il 10 luglio, ella fa notare che in termini assoluti l’India è tra i primi Paesi per numero di morti da Covid-19, ma paragonata alla popolazione (1,3 miliardi) ha uno dei tassi più bassi: 15 vittime per milione di abitanti.