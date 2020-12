Seoul (AsiaNews/Agenzie) – Il leader nordcoreano Kim Jong-un si è vaccinato contro il Covid-19 con un farmaco di produzione cinese. La rivelazione è stata fatta ieri da Harry Kazianis, direttore della sezione Affari coreani al Center for the National Interest di Washington.

L’esperto Usa spiega di aver ricevuto l’informazione da due fonti d’intelligence nipponica, di cui non ha voluto rivelare l’identità. Il vaccino è stato messo a disposizione del governo cinese nelle ultime tre settimane; ne avrebbero beneficiato anche alti dirigenti del regime e familiari di Kim.

Il report di Kazianis, pubblicato sul sito internet 19FortyFive, non specifica quale dei vaccini cinesi sperimentali sia stato fornito all’uomo forte di Pyongyang. Pechino sta sviluppando tre-quattro medicinali per combattere il coronavirus. Sebbene uno di essi è stato sperimentato su un milione di cinesi, la comunità scientifica internazionale è scettica sull’operato della Cina, che non ha ancora presentato alcun dato sulla “fase 3” (l’ultima) di sperimentazione.

Le autorità nordcoreane sostengono che nel Paese non vi siano casi di contagio da Covid. Secondo il governo sudcoreano, oltre a mantenere chiusi i confini Kim ha isolato però la capitale e altre province del Paese, e ha imposto un bando sulla pesca in mare. Chiuse anche le scuole per evitare al massimo i contatti tra la popolazione.