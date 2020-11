Tokyo (AsiaNews/Agenzie) – Le Olimpiadi si svolgeranno come programmato nell’estate del 2021. La conferma è arrivata oggi dal premier nipponico Yoshihide Suga e da Thomas Bach, capo del Comitato olimpico internazionale, che si sono incontrati nella capitale giapponese. La kermesse, che doveva tenersi dal 24 luglio al 9 agosto scorsi, è stata rinviata per la pandemia da coronavirus. I Giochi si apriranno il 23 luglio, per chiudersi l’8 agosto del prossimo anno; le Paralimpiadi si svolgeranno dal 24 agosto al 5 settembre.

Bach si è detto fiducioso che gli spettatori potranno assistere agli eventi in calendario a Tokyo. Egli ha anche promesso che il Cio accrescerà gli sforzi per vaccinare tutti gli atleti in gara.

Suga ha precisato che una decisione finale sulla presenza di spettatori stranieri sarà presa la prossima primavera. Egli ha spiegato che in caso affermativo, i visitatori che arriveranno da Paesi con pochi casi di infezione saranno esentati dagli obblighi di quarantena. Nessuna misura di isolamento è prevista per gli atleti e lo staff delle squadre in competizione.

Secondo le stime, il rinvio dei Giochi olimpici è costato al Giappone 640 miliardi di yen (5,2 miliardi di euro). Con quasi 17mila casi, e circa 1.900 decessi, il Paese ha gestito finora in modo efficace l’emergenza sanitaria. Negli ultimi giorni il numero delle infezioni è però aumentato, facendo temere alle autorità l’arrivo di una nuova ondata di contagi.