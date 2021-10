di Melani Manel Perera

La Conferenza episcopale dello Sri Lanka ha indetto per questo mese di ottobre una speciale preghiera mariana per la salvezza dal Covid e dalle altre sofferenze che affliggono il Paese.

Colombo (AsiaNews) – Nel mese che la Chiesa dedica al rosario i vescovi dello Sri Lanka chiamano i fedeli a uno speciale “pellegrinaggio del rosario” per chiedere alla Madonna la fine della pandemia in tutto il mondo e l'intercessione per le tante sofferenze che affliggono il Paese. L'iniziativa partirà il 2 ottobre dal santuario di Nostra Signora di Matara, nel sud del Paese, per concludersi il 30 ottobre al santuario nazionale di Nostra Signora di Madhu, nella provincia settentrionale. Il pellegrinaggio toccherà numerose chiese mariane del Paese, ma i vescovi invitano i fedeli srilankesi – in patria e all'estero – a unirsi anche attraverso le emittenti cattoliche Verbum Tv e Radio Seth, gli strumenti digitali o la preghiera personale. “Il rosario - spiega il vescovo ausiliare di Colombo, mons. Anton Ranjith - ci unisce come una sola famiglia. Pregatelo ogni sera tra le 7 e le 8 dovunque vi troviate”.

Sarath Adhikari, fedele della diocesi di Colombo, racconta ad AsiaNews: “Parteciperemo a questo rosario tenendo in mente ogni giorno le sofferenze delle vittime degli attacchi di Pasqua. E anche le difficoltà che i cristiani devono affrontare inutilmente di fronte alle minacce dei monaci buddisti estremisti e talvolta anche delle forze di sicurezza”.

Sriyanthi Perera, responsabile del St. Peter and Paul Boys' Home nella diocesi di Chilaw aggiunge: ”Chiedere l'intercessione della Vergine è un passo importante. Prendendomi io cura di ragazzi abbandonati che hanno perso i propri genitori, ho davvero bisogno dell'aiuto della Madonna. E ho già avuto tante volte occasione di sperimentare la sua tenerezza”.