di Sumon Corraya

Gaibandha (AsiaNews) - Un gruppo di 50 tribali santal del villaggio di Chonguria, nel distretto di Gaibandha, ha ricevuto in dono una casa di mattoni dalla premier del Bangladesh, Sheikh Hasina. L’iniziativa - che ha coinvolto anche dodici cristiani - si inserisce in un programma nazionale di distribuzione di 70 mila nuove case per oltre 880mila persone che il governo di Dhaka ha varato in occasione dell’Anno di Mujib, la serie di eventi che celebrano il centenario della nascita di Sheikh Mujibur Rahman, considerato il padre fondatore del Bangladesh.

Complessivamente le case destinate ai tribali sono 3.500, la metà delle quali andranno ai cristiani. A Chonguria il dono è stato accolto con gioia: “Vivevo in una casa diroccata - ha raccontato Amra Mardi, una vedova cristiana santal di 70 anni -. Durante la stagione delle piogge non potevo dormire adeguatamente. Ora ho una casa nuova”. Bahula Hasda, un’altra donna della tribù dei santal, ha ringraziato la premier Hasina: “Ogni anno la mia baracca veniva distrutta dalla tempesta, la riparavo e l’anno dopo accadeva la stessa cosa. Spero che ora questa casa duri a lungo”.

Il villaggio di Chonguria si trova nella parrocchia cattolica di Mariampur, nella diocese di Dinajpur. Gioia per le nuove case è stata espressa da padre Samson Marandi, anche lui un santal: “È una bella iniziativa del governo - ha dichiarato ad AsiaNews -. I nostri cristiani bisognosi ne trarranno un grande beneficio”.

Molte persone in Bangladesh sono senza casa e senza terra a causa dell’erosione provocata dalle alluvioni dei fiumi. «Non rimarrà più nessuno senza casa», ha promesso il 23 gennaio la premier Hasina inaugurando il programma dell’Anno di Mujib. Ciascuna delle nuove case ha due locali, con una cucina, il bagno e una veranda per un costo unitario a carico del governo di 175mila taka (circa 2mila dollari).