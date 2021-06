di Sumon Corraya

Su 65 distretti del Paese, 43 sono ad altissimo rischio infezione. Contagi toccano quota 879mila; quasi 14mila i morti. Dilaga la variante Delta; le zone al confine con l’India le più colpite. Il governo ha vaccini solo per 5,8 milioni di persone. L’aiuto ai cristiani della Chiesa.

Dhaka (AsiaNews) – Peggiora in Bangladesh l’emergenza sanitaria per il Covid-19. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, 43 distretti del Paese su 65 sono ad altissimo rischio contagio, fra cui quello della capitale.

Il tasso di positività giornaliero ha superato il 20%, rispetto al 15% di appena una settimana fa. Ieri le autorità sanitarie hanno registrato più di 5.800 nuovi casi d’infezione e 108 decessi. Da inizio pandemia i contagi hanno toccato quota 879mila; i morti sono quasi 14mila.

Da una nuova ricerca emerge che l'80% dei nuovi infetti in Bangladesh è colpito dalla variante Delta (o indiana) del virus. Khulna e Rajshahi, al confine con l’India, sono ora le zone più colpite. I due distretti sono già in lockdown. Gli ospedali della capitale e di altre città non hanno invece più posti-letto liberi.

Senza un miglioramento, il governo prevede l’adozione di un lockdown nazionale di 14 giorni, come anticipato da Farhad Hossain, ministro di Stato per la Pubblica amministrazione. I cittadini vogliono vaccinarsi, ma al momento Dhaka ha dosi solo per 5,8 milioni di persone, su un totale di 166 milioni.

Tahmina Shirin, direttrice dell'Istituto nazionale di epidemiologia, controllo delle malattie e ricerca, consiglia alla popolazione di rispettare i protocolli sanitari in attesa della vaccinazione. “La gente – dice l’accademica – dovrebbe indossare la mascherina, lavarsi le mani e mantenere la distanza sociale. In questo momento è l’unico modo per salvare vite umane”.

Molti cittadini hanno perso il lavoro a causa della pandemia. I leader della Chiesa aiutano i cristiani bisognosi attraverso la Caritas e altre organizzazioni di aiuto.