di Sumon Corraya

Dhaka (AsiaNews) - Ieri il ministro della Salute Zahid Maleque ha inaugurato il programma vaccinale per gli studenti del Bangladesh. Tahasan Hossain e Mahajabin Toma, due alunni di prima superiore della Ideal School and College di Dhaka, hanno ricevuto la prima dose di Pfizer sotto gli occhi dei loro compagni. A partire da oggi altri 8 istituti continueranno con la vaccinazione ai ragazzi che hanno tra i 12 e i 17 anni. In base al piano verranno vaccinati 5mila scolari ogni giorno fino ad arrivare a 40mila.

In ogni scuola sono state allestite 25 cabine, in cui verranno iniettate le dosi di Pfizer donate dagli Stati Uniti a fine ottobre. Il governo americano si è infatti impegnato a donare 3,5 milioni di vaccini che saranno consegnati entro la fine del mese.

All’evento di ieri era presente anche il ministro dell’Istruzione del Bangladesh, Dipu Moni. “La prima ministra Sheikh Hasina ci ha incaricati di completare al più presto il programma vaccinale per gli studenti”, ha dichiarato Moni. “Se ci dovessero essere problemi per gli studenti dopo la vaccinazione siamo preparati. Ma in questo modo i ragazzi potranno tornare a scuola”. Al momento gli alunni frequentano le lezioni a giorni alterni.

Tahasan Hossain ha espresso soddisfazione dopo la somministrazione. “Grazie al vaccino non ho più paura di venire a scuola”. Anche i genitori hanno espresso la loro contentezza: “I nostri figli saranno al sicuro e potranno tornare a seguire le lezioni senza preoccupazione”. Ieri in Bangladesh si sono registrati 214 nuovi casi e 2 decessi. Da inizio pandemia il Paese ha riportato 27.870 morti.