Karachi (AsiaNews) - “Oggi nessuno pensa o si prende cura dei disabili” e per questo “ringrazio la sezione di Karachi della Caritas Pakistan per avermi fatto capire quanto mio figlio sia importante per qualcuno. Siamo poveri e far crescere un figlio con un ritardo mentale non è facile, ma cerchiamo di fare del nostro meglio”. È la testimonianza affidata ad AsiaNews da Muhammad Ali, padre di Muhammad Rizwan, un ragazzo di 17 anni affetto da deficit cognitivo . “A causa della nostra povertà - spiega - non potevamo garantirgli medicine e cibo salutare. Oggi abbiamo ricevuto un pacco di cibi dalla Caritas, che ci permette di celebrare la festa di Eid [che segna la fine del Ramadan, mese sacro di digiuno e preghiera islamico, ndr] all’insegna della gioia”.

In occasione dell’Eid Festival organizzato il 7 maggio scorso dalla Caritas a Karachi, con il sostegno della Robin Hood Army Pakistan, gli attivisti cristiani hanno promosso una distribuzione di cibo e pacchi alimentari fra le famiglie musulmane con minore disabile. L’evento si è tenuto presso l’ostello maschile di Santa Caterina a Khuda Ki Basti, nella metropoli meridionale del Paese.

Almeno 34 famiglie dell’insediamento di Layri Re hanno ricevuto i doni per l’Eid dalle mani di Mansha Noor e Amir Robin della Caritas e del signor Faisal per la Robin Hood Army. Secondo stime delle Nazioni Unite, nel mondo vi sono oltre 650 milioni di persone con disabilità ma il riconoscimento ufficiale nella nazione asiatica è arrivato solo nel 2002. La maggior parte di queste persone vive in nazioni sotto-sviluppate.

Il rapporto “Popolazione disabile in base alla natura della disabilità” elaborato dall’ufficio di statistico del governo afferma che vi sono 3.286.630 persone diversamente abili nel Paese, fra i quali non vedenti, non udenti e persone mute, con ritardi mentali o fisici. Mansha Noor, segretario esecutivo Caritas Karachi, sottolinea che “distribuire ceste alimentari fra i fratelli e le sorelle musulmani è un esempio di armonia religiosa. L’umanità va ben oltre le differenze di religione e continueremo anche in futuro questa pratica”.