Chennai (AsiaNews/Agenzie) – Pregano per la vittoria di Kamala Harris alle presidenziali Usa, il cui spoglio elettorale è ancora in corso. Sono gli abitanti Thulasendrapuram (Tamil Nadu), il villaggio natale dei nonni materni della candidata vice presidente degli Stati Uniti per il Partito democratico.

Le strade del piccolo centro sono tappezzate di poster della Harris. Recitano frasi come “da Thulasendrapuram all’America” o “noi, abitanti di Thulasendrapuram, ci auguriamo la vittoria di Kamala Harris”. Per propiziare il risultato desiderato, la popolazione locale ha condotto anche il rito “dell’abhishekam”, versando del latte su un idolo indù.

Harris è nata negli Stati Uniti da madre indiana e padre giamaicano. Dalla nomina come candidata alla vice presidenza in ticket con Joe Biden, le sue origini hanno catturato l’attenzione dell’opinione pubblica indiana.

Secondo Kancha Ilaiah Shepherd, analista politico dalit, già direttore del Centro per l’esclusione sociale e inclusione politica alla Maulana Azad National Urdu University di Hyderabad, la storia personale dei genitori ha formato l’orientamento politico della Harris. Nel segno di Martin Luther King, la madre è stata una attivista del movimento per i diritti civili; il padre un economista progressista, sensibile al tema dell’uguaglianza.

Ilaiah vede un tratto culturale comune tra il sistema indiano delle caste e il problema della discriminazione degli afroamericani negli Usa. A suo dire, la battaglia contro la discriminazione razziale della Harris potrà aiutare quella contro le disparità in altre parti del mondo, India compresa.

(Ha collaborato Nirmala Carvalho)