Dovranno giurare per iscritto fedeltà alle istituzioni e alla Basic Law. Attivisti democratici: Vogliono allineare i funzionari statali alle posizioni governative. Gli studenti non potranno più cantare l’inno del movimento pro-democrazia.

Hong Kong (AsiaNews/Agenzie) – Tutti gli impiegati pubblici entrati in servizio dal primo luglio dovranno giurare per iscritto fedeltà alle istituzioni cittadine e alla Basic Law, la mini-Costituzione locale. È uno dei primi effetti della legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino per controllare il dissenso e reprimere il movimento pro-democrazia.

Il giuramento dovrà essere prestato anche dai funzionari statali già in servizio che occupano ruoli “cruciali e sensibili”, e da quelli che otterranno promozioni ai livelli dirigenziali.

La nuova normativa, entrata in vigore il 30 giugno, introduce i reati di separatismo, sovversione, terrorismo e collusione con forze straniere. Il Partito comunista cinese afferma di averla imposta per ristabilire l’ordine; il fronte anti-Pechino, che da un anno manifesta per la democrazia ad Hong Kong e per il mantenimento del suo sistema liberale, accusa invece la leadership cinese di voler soffocare le aspirazioni della popolazione.

Un gran numero di impiegati pubblici ha partecipato alle manifestazioni dell’ultimo anno. Per gli attivisti democratici, l’obbligo di giuramento è uno strumento per allineare il pubblico impiego alle posizioni governative, limitandone la libertà di parola ed espressione. Il governo sta studiando un apposito provvedimento per punire i funzionari statali che rompono tale impegno.

Lo stesso discorso vale per la decisione dell’esecutivo cittadino di impedire agli studenti di cantare nelle strutture scolastiche “Glory to Hong Kong”, il popolare inno del movimento democratico, in quanto conterrebbe messaggi politici contrari alla legge sulla sicurezza. Le autorità vogliono anche vietare le catene umane di protesta organizzate dagli studenti negli spazi scolastici.