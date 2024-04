Le notizie di oggi: il gran caldo in Asia meridionale e nel sud-est asiatico ha costretto i governi a chiudere le scuole. Il premier indiano Modi ha detto di aver invitato papa Francesco in India. Cresce il PIL della Corea del Sud. In Turkmenistan limitazioni alla professione pubblica della propria fede. L'azienda statale russa Gazprom sponsor di una squadra di calcio ungherese.

USA – CINA

Il Segretario di Stato Antony Blinken ha invitato la Cina a mantenere un trattamento equo nei confronti delle aziende americane. Durante la visita del diplomatico verranno discusse questione che vanno dal commercio internazionale alle comunicazioni militari, e in particolare il sostegno alla Russia nella guerra in Ucraina, dopo la notizia che Pechino starebbe ospitando una nave di Mosca che presumibilmente contiene munizioni provenienti dalla Corea del Nord. A Shanghai Blinken ha incontrato anche studenti americani e cinesi, sostenendo l’importanza degli scambi interculturali per la comprensione reciproca.

COREA DEL SUD

La Banca di Corea ha annunciato che nel primo trimestre di quest’anno il prodotto interno lordo è cresciuto dell’1,3% grazie agli stimoli dell’attività edilizia e della spesa privata. Si tratta di una crescita migliore rispetto alle previsioni. La Corea del Sud è infatti alle prese con l’inflazione e alti costi di prestito e la situazione economica ha determinato la sconfitta del partito conservatore alle ultime elezioni.

INDIA

Il primo ministro indiano Narendra Modi, durante un’intervista televisiva a un’emittente del Kerala, ha affermato di aver invitato papa Francesco a visitare l’India. Domani inizieranno le elezioni nello Stato meridionale, dove i cristiani costituiscono il 18% dei 33 milioni di abitanti e hanno sede anche le chiese siro-malabarese e siro-malankarese. L’Assemblea legislativa locale, inoltre, è dominata dal partito comunista e dal Congress.

ASIA

Il caldo estremo di questi giorni ha costretto le amministrazioni locali delle Filippine a chiudere le scuole e far fare lezioni online a circa 7mila bambini. In Thailandia, dove l’indice di calore (la misurazione della temperatura percepita) ha raggiunto i 52 gradi, sono finora morte 30 persone. Anche in Bangladesh le scuole, che ospitano 33 milioni di bambini, rimarranno chiuse almeno fino al 27 aprile.

TURKMENISTAN

In Turkmenistan si rafforzano le limitazioni statali alla professione pubblica dei propri sentimenti religiosi, con una circolare dall’alto per cui “chi osserva in modo esasperato i riti religiosi o si presenta con un abbigliamento troppo esplicitamente legato ai dettami della propria fede non sarà ammesso al luogo di lavoro” e rischia il licenziamento.

RUSSIA - UNGHERIA

Il colosso petrolifero russo Gazprom, che ha perso l’84% dell’export verso l’Europa con tutti i vantaggi commerciali secondari, ha deciso di sponsorizzare la squadra di calcio ungherese del Ferencvaros, vincitore del campionato che prenderà parte alla prossima Champions League. Il presidente Viktor Orban ha dichiarato di “non vedere nulla di sconveniente” nell’accordo.