di Paul Nguyen Hung

Hanoi (AsiaNews) - Nella diocesi di Hung Hóa è stato ordinato il primo sacerdote vietnamita di etnia Hmong. Il rito è avvenuto il 13 ottobre, durante una celebrazione presieduta dall’amministratore apostolico della diocesi, mons. Peter Nguyễn Văn Viên. Il prete Hmong si chiama Joseph Má A Cả e ha 38 anni. Insieme a lui sono stati ordinati sacerdoti anche altri 10 diaconi della diocesi di Hung Hóa, che è la più estesa delle diocesi del Vietnam comprendendo sette province e una parte della metropoli di Hanoi. A causa della pandemia le famiglie e le autorità locali non hanno potuto prendere parte al rito.

P. Cả è nato nel 1983 in una famiglia che comprende 11 tra fratelli e sorelle. È cresciuto nella parrocchia di Sapa nella provincia di Lào Cai, dove vive una folta comunità di cristiani Hmong. Nella sua vocazione è stato accompagnato dal parroco p. Peter Phạm Thanh Bình e nel 2011 è entrato nel Seminario di San Giuseppe ad Hanoi. Nel febbraio 2020, dopo essere stato ordinato diacono, p. Cả aveva detto: “La mia priorità sarà annunciare la Buona notizia agli abitanti indigeni dei villaggi, educando i bambini e aiutando le persone a preservare le proprie tradizioni linguistiche e culturali”. Per il popolo Hmong la Chiesa è un punto di riferimento non solo spirituale, ma anche culturale. Ora il nuovo sacerdote è stato destinato alla parrocchia di Đồng Hẻo, dove vivono circa 1.700 cattolici Hmong.



Gioia per l’ordinazione di p. Cả è stata espressa anche da sour Maria Khứ Thị Quỳnh Hoa, suora domenicana della diocesi di Bắc Ninh, che è stata la prima Hmong a diventare religiosa. “Siamo felici e ringraziamo Dio” ha commentato, aggiungendo che la presenza di un sacerdote della propria etnia incoraggerà tanti giovani a seguire la propria vocazione mettendosi al servizio delle proprie comunità.