Allarme per le pesanti precipitazioni in arrivo dal Mar Arabico sulla costa occidentale: dureranno almeno fino al 17 maggio. Nella lotta alla pandemia il West Bengal paga il prezzo dei raduni elettorali non fermati qualche settimana fa. Più di 2.000 cadaveri abbandonati nel Gange.

Mumbai (AsiaNews) - Nell'India alle prese con la pandemia ora irrompe anche l'allarme per il ciclone Tauktae, in arrivo sulla costa occidentale. Le prime pesanti piogge della profonda depressione formatasi sul Mare Arabico hanno già raggiunto alcuni distretti settentrionali del Kerala. Secondo l'India Meteorological Department, esse sono destinate a intensificarsi nelle prossime ore ed entro il 17 maggio a estendersi più a nord, anche a tutta l'area costiera degli Stati del Karnataka, Tamil Nadu, Gujarat e Maharashtra.

Nell'area di Kozhikode, seconda città del Kerala, 125 famiglie sono già state sfollate da zone ritenute ad alto rischio di inondazione, mentre sono stati allestiti 17 campi di emergenza per accogliere le persone evacuate. A complicare il quadro è l'emergenza pandemica legata alla variante indiana del Covid-19, con un livello di contagi che continua a mantenersi molto alto: secondo i dati ufficiali diffusi oggi, nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 326.098 nuovi casi e 3.890 morti. E se la situazione continua a migliorare a Delhi, si aggrava invece in altri Stati come il West Bengal, che paga ora il prezzo dei raduni per la campagna elettorale fatta proseguire dal governo Modi nonostante il dilagare del virus qualche settimana fa.

Intanto assume dimensioni ancora più preoccupanti il fenomeno dei cadaveri ritrovati nel Gange: il quotidiano locale Dainik Bhaskar ha mobilitato 30 propri giornalisti che, ispezionando oltre 1.000 chilometri di sponde del fiume nell'Uttar Pradesh, hanno contato più di 2.000 corpi abbandonati nel fiume per l'impossibilità di trovare posto nei crematori. Un fatto che conferma i timori che i numeri reali delle vittime del Covid-19 in India siano molto più alti rispetto a quelli ufficiali.