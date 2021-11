Le notizie di oggi: lunedì si terrà il primo incontro tra Biden e Xi Jinping; nel frattempo è stata concordata una visita negli Stati Uniti del primo minisitro giapponese Kishida; i casi di Covid-19 della Malaysia potrebbero tornare a salire in modo drastico dopo la riapertura dei confini; la Russia ha richiesto lo scioglimento di un'associazione che raccoglie le testimonianze sulle persecuzioni dei dissidenti sovietici.

FILIPPINE

La figlia del presidente filippino Rodrigo Duterte ha presentato la propria candidatura alla vicepresidenza con il partito Lakas-CMD in vista delle elezioni che si terranno a maggio 2022. Sara Duterte-Carpio ha così rinunciato a ricandidarsi a sindaco di Davao. La Costituzione impedisce al padre di ricandidarsi per un ulteriore mandato presidenziale.

MALAYSIA

Un mese dopo aver riaperto i confini e permesso i viaggi interni al Paese, la Malaysia ha riportato un valore di R0 (il tasso di infettività da Covid-19) pari a 1. Il ministero della Salute ha comunicato che il numero di nuovi casi potrebbe ricominciare a salire.

CINA – USA

Il primo incontro tra il presidente americano Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping avrà luogo online lunedì sera. Secondo una nota della Casa Bianca i due leader "discuteranno le modalità per gestire responsabilmente la competizione tra i due Paesi e i modi per lavorare insieme dove gli interessi si allineano". Il ministro degli Esteri cinese ha consigliato agli Stati Uniti di non incoraggiare le forze indipendentiste di Taiwan.

GIAPPONE – USA

Lo stretto di Taiwan è stato invece al centro dei colloqui tra il nuovo ministro degli Esteri giapponese Yoshimasa Hayashi e il segretario di Stato americano Antony Blinken, che oggi si sono accordati per una visita del primo ministro giapponese Fumio Kishida negli Stati Uniti. Nei primi colloqui di Hayashi con una controparte straniera da quando ha assunto l'incarico mercoledì, i due diplomatici hanno anche concordato di rafforzare l'alleanza bilaterale e compiere sforzi per una regione indo-pacifica libera contro l'assertività cinese.

INDIA

Gli altissimi livelli di inquinamento di New Delhi hanno costretto la popolazione a indossare la mascherina anche in casa. La Corte suprema ha ordinato l’elaborazione di un piano di emergenza per migliorare la qualità dell’aria. Lo smog aumenta tra ottobre e novembre a causa del traffico, dei venti sfavorevoli e delle stoppie bruciate dagli agricoltori nelle aree intorno alla capitale.

PAKISTAN

Ieri a Islamabad è stata testata la prima consegna di cibo a domicilio tramite drone. Per Foodpanda, la principale azienda di food delivery del Pakistan, è l’occasione per raggiungere le aree più remote lontane dai centri urbani.

RUSSIA

La procura generale della Federazione Russa ha fatto richiesta di scioglimento dell’associazione “Memorial”, che da trent’anni raccoglie le testimonianze sulle persecuzioni dei dissidenti sovietici, con l’accusa di essere un “agente straniero”. I membri di Memorial da tempo chiedono di essere riconosciuti come organizzazione legittima, i cui finanziamenti in patria e dall’estero sono in linea con tutte le forme di memoria delle persecuzioni secondo le leggi internazionali.

SIRIA

La scarsità d’acqua dell’Eufrate causata dai cambiamenti climatici sta portando agli estremi una situazione già critica a causa dei conflitti e della pandemia. Il livello d’acqua nelle dighe è così basso che le famiglie non riescono ad avere più di due ore di elettricità al giorno. Più di cinque milioni di persone dipendono dal fiume per la loro sussistenza.