di Kenneth Corbilla

Manila (AsiaNews) - La prima messa di Pasqua celebrata nelle Filippine è avvenuta nel 1521 sull’isola di Limasawa, Leyte del sud (nel centro dell’arcipelago). Il celebrante è stato un certo p. Pedro Valderrama, unico sacerdote imbarcato con Ferdinando Magellano, nella sua (quasi) circumnavigazione del globo. Magellano, dopo aver convertito il re di Cebu, morì nello stesso anno in una rivolta guidata da un capo indigeno, Lapu-Lapu, sull’isola di Mactan.

La ricerca della “prima messa” celebrata nel Paese prende valore dal fatto che la Chiesa filippina è in procinto di festeggiare i 500 anni dalla prima evangelizzazione. Essa doveva iniziare nel 2020, ma a causa della pandemia da Covid-19, molti appuntamenti sono stati spostati al 2021 e al 2022.

Sulla “prima messa” nell’arcipelago vi sono state molte ricerche e ipotesi contrastanti. Nel 2018, la Commissione storica nazionale (governativa) ha cercato di fare luce verificando tre diverse diversi studi compiuti nel 1980, 1995 e 2008. Tutti indicavano l’isola di Limasawa come luogo in cui è avvenuta la messa, ma non vi era accordo sulla data. La Commissione storica allora ha stabilito la data della Prima messa di Pasqua, lasciando intendere che vi possono essere state messe non documentate dalle fonti storiche.

In una risoluzione con data 25 settembre, la Conferenza episcopale filippina ha accettato i risultati della Commissione storica nazionale, per utilizzarlo in preparazione ai 500 anni dell’evangelizzazione delle Filippine.