di Mathias Hariyadi

Jakarta (AsiaNews) – E’ stata davvero un'opportunità estremamente rara che tre grandi tycoons indonesiani abbiano parlato liberamente su una piattaforma virtuale della leadership, degli affari colpiti dalla pandemia e della loro fede cristiano-cattolica mentre portano avanti i valori fondamentali delle loro aziende.

Questi tre tycoons sono:

1. Armand Wahyudi Hartono, (foto 1) vice CEO e direttore di BCA Bank, la più grande banca privata in Indonesia.

È il figlio più giovane di Michael Hartono, proprietario di PT Djarum, la più grande azienda di sigarette della nazione e l’indonesiano più ricca con un patrimonio personale del valore di 37,3 miliardi di dollari. Tutta la sua grande famiglia è cattolica.

2. Anne Patricia Sutanto (foto 2), vice CEO Pan Brothers

Inizialmente protestante, poi diventata cattolica per il matrimonio con un cattolico, la signora Sutanto guida almeno 28 grandi fabbriche di abbigliamento e tessuti in tutta Java. È probabilmente il più grande esportatore di abbigliamento dell'Indonesia.

3. John Riady (foto 3), vice CEO Lippo Karawaci

Protestante, è figlio di James Riadi, largamente conosciuto come uno degli sponsor finanziari del presidente Clinton nella sua prima campagna per la presidenza. Ora è il nuovo leader dei gruppi imprenditoriali Lippo Karawaci.

Il trio "giovani" magnati indonesiani parla della loro passione per la vita, di come vivono i loro valori fondamentali nel loro ambiente di lavoro e della fede cristiano-cattolica.

Il loro filmato è stato trasmesso agli spettatori indonesiani tramite Zoom e YouTube da BKK PKK KAJ sabato 13 marzo. BKK PKK KAJ è l’agenzia che appartiene all'arcidiocesi di Jakarta.

Ed ecco la loro storia.

Il direttore di BCA Armand W. Hartono

Appartiene alla terza generazione di PT Djarum e adotta la tradizione della famiglia di esercitare una vita semplice - nonostante la sua grande ricchezza - Armand è davvero una persona molto umile e una figura pacata.

“Un anno di questa pandemia di Covid-19 è stato una buona opportunità per BCA Bank per ridisegnare le nostre prestazioni al servizio dei nostri clienti. Non siamo nulla senza i nostri fedeli clienti", afferma, indicando che la pandemia ha costretto BCA a trovare nuove soluzioni nei sistemi bancari e a implementare nuove iniziative per soddisfare i clienti.

Presenta il suo "tocco" personale per mantenere la lealtà del cliente di BCA, che è tra l'altro quello di conoscerli personalmente, salutandoli con grandi sorrisi e mostrando loro un forte rispetto. In breve, creare rapporti molto migliori e una buona etica con tutti i clienti.

Per la maggior parte dei dipendenti, BCA Bank è considerato un ufficio familiare quando ti sei laureato e inizi a lavorare ed è in BCA Bank che vorrebbero terminare la loro carriera per iniziare il pensionamento.

Anne Patricia Sutanto, presidente e CEO di PT Pan Brothers

Cresciuta in una famiglia cinese tradizionale giavanese a Solo di Giava centrale, per Anne l'uguaglianza di genere era lontana dalla vita quotidiana.

Le piaceva molto vivere e trascorrere i suoi anni da bambina tra i lavoratori nello stabilimento di compensato di suo padre a Solo. Le piaceva anche viaggiare per visitare la vasta regione delle foreste indonesiane, in questa enorme nazione insulare, quando il suo defunto padre gestiva attività e fabbriche di compensato.

"Vedevo la grandezza del potere di Dio nella foresta", ricorda della sua giovane età.

Ma non aveva mai l'opportunità di entrare a far parte dell'azienda di famiglia, semplicemente perché "sono una donna". Tutto è cambiato quando la famiglia ha iniziato a gestire la produzione di tessuti e abbigliamento.

È stata scelta per gestire l'attività di famiglia poiché suo fratello era ancora minorenne quando il padre è stato colpito da un ictus e aveva bisogno di una nuova guida per l'azienda di famiglia.

Ha detto che non era preparata a tale lavoro poiché inizialmente voleva intraprendere una carriera professionale in altri campi. Ma alla fine si è unita all'azienda di famiglia nella produzione di abbigliamento e tessuti sotto la bandiera di PT Pan Brothers, il più grande produttore di tessuti al mondo.

Cosa la rende forte nell'ambiente di lavoro - soprattutto nelle fabbriche - dominato dagli uomini? Lezioni apprese dalla sua famiglia tradizionale, ha risposto: "Pregare Dio è la soluzione migliore, chiedere la sua benedizione per confortare e rafforzare la nostra forza limitata per affrontare le sfide".

Essendo cattolica da quando si è sposata, pregare il Rosario è diventata la nuova tradizione di Anna per trovare la migliore soluzione per superare una varietà di sfide. “Trovo conforto e felicità quando recito il Rosario. E ho trovato Dio nel silenzio di una vasta foresta dove la grandezza del nostro Creatore si riflette con la presenza di acqua pulita di sorgenti naturali, foreste, grandi fiumi incontaminati e non inquinati - la vita naturale nel profondo della foresta - i miei anni passati quando ancora molto giovane, mi hanno tenuto in vita con bei ricordi sulla grandezza del nostro Dio".

John riady

"Ogni persona ha la propria chiamata personale", dice John.

È cresciuto in una famiglia buddista fino a quando suo padre James Riady non si è convertito al cristianesimo.

Ora rappresenta la terza generazione del clan Riady che possiede il gruppo commerciale Lippo Karawaci nei settori delle banche, proprietà, intrattenimento, centri commerciali e servizi di comunicazione wireless.

“Sentivo di non essere pronto a gestire l'azienda di famiglia. Mi sono unito al gruppo e l’ho vissuto come amministratore fino a quando non sono stato scelto come nuovo leader nel settore", ha detto John. Alla fine, ha detto: "questa è la mia chiamata personale per entrare nell'azienda di famiglia".