di Shafique Khokhar

Lahore (AsiaNews) - Hafiz Saad Hussain Rizvi, capo del Tehreek-e-Labbaik Pakistan (Tlp), è stato rilasciato ieri dal carcere di Kot Lakhpat (Punjab) su decisione dell’Alta Corte. Dopo aver raggiunto la moschea di Rehmatul Lil Alameen, quartier generale del partito islamista di estrema destra, centinaia di affiliati l’hanno accolto e salutato.

Rizvi, figlio del fondatore dell’organizzazione, era stato arrestato il 12 aprile di quest’anno con l’accusa di terrorismo. Il Tlp aveva organizzato violente proteste per costringere il governo ad espellere dal Paese l’ambasciatore francese dopo la pubblicazione di alcune vignette satiriche sul profeta Maometto. Due giorni dopo le autorità hanno messo al bando la formazione fondamentalista.

In segno di protesta il 22 ottobre il Tlp ha iniziato una marcia verso Islamabad lungo una delle arterie principali del Paese, chiedendo la scarcerazione del proprio leader e il rilascio di altri detenuti. Negli scontri che si sono registrati a Lahore e Gujranwala sono morti almeno 7 agenti di polizia e decine di persone sono rimaste ferite. A seguito di un accordo tra il governo pakistano e il Tlp, a inizio mese sono stati rilasciati circa 2mila membri del partito; rimosso nei loro confronti anche il divieto di partecipazione politica. Il 10 novembre Rizvi e lo stesso Tlp sono stati cancellati “con effetto immediato” dalle liste anti-terrorismo in cui erano stati inseriti in precedenza dal governo, ha dichiarato il Dipartimento dell’Interno del Punjab.

“Il Tlp è stato bandito per motivi ragionevoli”, ha detto ad AsiaNews Javed Maish, pastore della Christ Savior Church a Essa Nagri. “Il Tehreek-e-Labbaik è colpevole della morte e del ferimento di personale delle Forze dell’ordine e di passanti innocenti. Rizvi era stato arrestato per fermare la violenza, le uccisioni e i danni alle proprietà. Non posso fare altro che pregare per la pace e l’armonia nel Paese”, ha aggiunto il religioso.