Singapore (AsiaNews/Agenzie) - Un lavoratore migrante del Bangladesh fa causa al datore di lavoro di Singapore e il gestore del dormitorio per averlo rinchiuso in camera per 43 ore durante l'epidemia di Covid-19. Rahman Mohammad Hasibur li ha accusati di “incarcerazione illegale” e ha presentato una richiesta di risarcimento per 133mila euro. Sostiene che le azioni del suo datore di lavoro e del gestore del dormitorio hanno messo lui e i suoi compagni di stanza a rischio di contrarre il virus

Sono più di 58.000 i casi di coronavirus tra migranti a bassa retribuzione di Singapore che vivono in dormitori affollati, suscitando critiche sul trattamento riservato alla forza lavoro straniera da parte della ricca città-Stato.

L'operaio Rahman Mohammad Hasibur ha denunciato che il personale del suo dormitorio, gestito dalla Joylicious Management, aveva rinchiuso lui e fino a 20 altri lavoratori nella loro stanza il 19 aprile, dopo che si pensava che uno dei loro avesse contratto il virus ed era stato trasferito in una struttura medica. Potevano usare il bagno solo chiamando una guardia per scortarli. Alcuni degli uomini avevano la febbre e la stanza era calda e scarsamente ventilata.

Dopo che Hasibur ha contattato TWC2, una ONG che sostiene i migranti, i lavoratori sono stati trasferiti in una nuova stanza con un bagno annesso, anch'esso chiuso a chiave dall'esterno. In totale, sono stati confinati per 43 ore. "L'attore e i suoi compagni lavoratori migranti sono stati derubati della loro dignità e privati ​​dei loro diritti umani fondamentali durante la carcerazione illegale", afferma la rivendicazione di Hasibur.

Funzionari hanno scoperto che il gestore del dormitorio aveva confinato i lavoratori con il consenso del loro datore di lavoro, V. Spec Engineering & Supplies, e hanno imposto un congelamento delle assunzioni all'azienda. Hasibur, che da allora è tornato in Bangladesh, ha affermato che le azioni del suo datore di lavoro e del gestore del dormitorio hanno messo lui e i suoi compagni di stanza a rischio di contrarre il virus e hanno causato loro disagio emotivo. "Se dovessi riuscire nella mia azione – ha detto Hasibur - spero che dissuaderà altri datori di lavoro e gestori di dormitori da azioni simili nei confronti dei loro dipendenti e residenti loro affidati". Un rappresentante di Joylicious ha rifiutato di commentare, mentre V. Spec non ha risposto alle richieste di commento inviate via email.