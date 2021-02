di Sumon Corraya

Dhaka (AsiaNews) – Nella festa di San Valentino le coppie cattoliche di Dhaka hanno celebrato la Giornata mondiale del matrimonio nella parrocchia di Tejgaon. A promuovere l'iniziativa è stato il gruppo locale di Worldwide Marriage Encounter, un programma ecclesiale per le coppie diffuso in tutto il mondo. “Lavoriamo per far sì che gli sposi possano vivere con gioia e pace la propria vita matrimoniale” spiega Robi Alexander Dorse, uno dei responsabili per il Bangladesh.

A Dhaka, per i 600 partecipanti alla festa di San Valentino. i volontari del gruppo hanno distribuito all'ingresso 600 rose rosse accompagnate da simboli con le scritte “L'amore rispetta”, “L'amore ha fiducia”, “L'amore accetta”, “L'amore sa aspettare”, “L'amore porta pace”, L'amore rende felici”. Per l'occasione il tradizionale sari e il Panjabi indossati dalle coppie erano di colore rosso.

La Messa è stata presieduta da vescovo ausiliare di Dhaka, Shorot Francis Gomes, che è stato anche assistente di Marriage Encounter. “Prima del matrimonio – ha detto agli sposi nell'omelia - vedo sempre gli uomini correre dietro alle donne. Poi, però, passano uno o due mesi e il marito non ascolta più la moglie... La vita matrimoniale non dev'essere così. Il matrimonio è un sacramento che vi rende una cosa sola - ha continuato mons. Gomes -. Per questo sarà reso gioioso dall'amore, dal perdono, dal rispetto, dalla tolleranza e dalla fiducia. Chiedo alle coppie di riservare in ogni giornata almeno dieci minuti per ascoltarvi l'un l'altro. Condividete i dolori e le gioie. E sappiate ricominciare ogni nuova giornata con il perdono”.

Tra le coppie presenti alcune hanno voluto condividere la propria gioia con AsiaNews : “Il fatto che io indossi un Panjabi rosso e mia moglie un sari rosso ci rende un cuore solo”, ha detto Liton Corraya. “Si tratta di un'occasione per rinnovare le promesse pronunciate durante il matrimonio di amarci anche nella povertà e nella malattia”, ha aggiunto Mala Gomes, madre di due figli che insieme al marito partecipa anche alle altre iniziative promosse da Marriage Encounter.