di Francis Khoo Thwe

Ucciso un uomo nella moschea di Maha Aungmyay. Bruciato il quartiere musulmano, che proteggeva medici e infermieri in sciopero per la disobbedienza civile. Suore e monaci buddisti in aiuto alla comunità musulmana. A Monywa arrestato un leader delle manifestazioni, Wai Moe Naing. A Yangon, arrestata la sindacalista Myo Myo Aye.