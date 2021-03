di Francis Khoo Thwe

Solo oggi, vi sono stati 7 morti a Myaing, 3 a Myeik, 1 a Mandalay, 2 a Bago, 1 a Myingyan, 1 a North Dagon, un quartiere vicino a Yangon. Dagli inizi delle manifestazioni, vi sono state almeno 60 morti, fra uccisi e torturati, centinaia di feriti e circa 2mila arresti. Il Consiglio di sicurezza Onu condanna le violenze, ma non il colpo di Stato per l’opposizione di Cina, Russia, India, Vietnam. Per contrastare la giunta, si parla di una federazione fra tutti gli armati delle etnie.