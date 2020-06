È la denuncia lanciata da due ong. Sette vittime quest’anno fra gennaio e marzo. Un bambino di sette anni giustiziato per aver assistito all’uccisione di un uomo per mano di autorità locali. Il più giovane aveva solo 20 mesi. La situazione delle Filippine al centro della 44ma sessione del Consiglio Onu per i diritti umani.