Le false informazioni del governo hanno messo in pericolo le vite di milioni di persone. 230 dottori hanno contratto l’infezione all’ospedale centrale; quattro sono morti, compreso Li Wenliang. Tra il 12 e il 17 gennaio, i funzionari locali hanno continuato a sostenere che nella città non vi era alcuna infezione. L’annuncio ufficiale solo il 18 gennaio. Wuhan messa in quarantena il 23 gennaio.