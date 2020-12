di Mathias Hariyadi

Appello dell’arcidiocesi: celebrando il Natale a casa e non viaggiando per visitare la famiglia, "stiamo dimostrando il nostro impegno a celebrare questo Natale con semplicità e senza il pericolo di danneggiare altre persone con la nostra presenza”.

Jakarta (AsiaNews) - Il periodo natalizio si avvicina. Questa stagione è il periodo migliore nel Paese per viaggiare e tornare nelle città natali per incontrare tutti i membri della famiglia. Principalmente i residenti a Jakarta preferiscono usare questa vacanza stagionale per fare il loro viaggio di "esodo" in varie città di Java.

Per alcune persone ricche, questo è il momento di andare all'estero sia per il tempo libero che per riunioni di famiglia.

Ma poiché la massiccia diffusione del Covid-19 sta ancora colpendo sia Central Java che East Java, dove alcune città sono contrassegnate da "zone rosse", l'autorità della Chiesa di Jakarta ha emesso un nuovo amichevole invito ai cattolici di annullare temporaneamente il programma di viaggiare o visitare i parenti nelle loro città natali.

L'appello è andato ufficialmente in onda ieri quando padre Adi Prasojo, segretario generale dell'arcidiocesi di Jakarta (KAJ, Keuskupan Agung Jakarta), ha rivolto questo forte messaggio a tutti con il suo videomessaggio preregistrato.

"Quest'anno - ha detto - festeggiamo il nostro periodo natalizio con semplicità".

L'appello a non viaggiare è lanciato da KAJ, ha aggiunto, come buon esercizio della “nostra responsabilità sociale di frenare la massiccia diffusione del virus mortale". Inoltre, ha detto il sacerdote, celebrando il Natale a casa e non viaggiando per visitare la famiglia, "stiamo dimostrando il nostro impegno a celebrare questo Natale con semplicità e senza il pericolo di danneggiare altre persone con la nostra presenza (che potrebbe diffondere il virus contratto in precedenza senza saperlo).

In chiesa al massimo il 20%

Quest'anno, il periodo natalizio in tutte le chiese del KAJ ci sarà una presenza fisica e virtuale.

Il KAJ seguirà un protocollo sanitario molto rigoroso per quanto riguarda la presenza fisica alle celebrazioni. "La capacità massima in ogni chiesa non sarà superiore al 20% della capacità totale dei posti", ha detto padre Prasojo. Anche l'allontanamento sociale e l’uso di mascherine devono essere implementati seriamente.

"Questo stretto protocollo sanitario entrerà in vigore non solo per i frequentatori della chiesa, ma anche per i sacerdoti, gli assistenti d'altare e i chierichetti", ha spiegato il sacerdote.

Una celebrazione della messa in presenza fisica si è svolta in alcune chiese parrocchiali in tutta KAJ.

Il 13 dicembre in Indonesia questi i dati di COVID-19:

• Indonesia in totale: 623.309 (casi); 510.957 (guariti); 18.856 (decessi).

• Giava occidentale: 66,810; 55.129; 1.072.

• Giacarta: 154.000; 139.000; 2.950.

• Giava orientale: 70,634; 60.980; 4.920.

• Java centrale: 67.496; 45.171; 2.651