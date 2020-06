di Paul Wang

In caso di conflitto con le leggi (liberali) esistenti in Hong Kong, vince la nuova legge. Prevista anche una supervisione delle scuole per verificare l’educazione alla sicurezza nazionale. Per Carrie Lam, la nuova legge garantirà il principio “Un Paese, due sistemi”. Per movimenti democratici e ong la nuova legge ridurrà le libertà a Hong Kong, rendendola simile a “una qualunque città della Cina”.