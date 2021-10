In corso le ricerche dei dispersi. I venti hanno raggiunto i 150 km/h e le onde i 10 metri di altezza. Evacuate le aree costiere, bloccati i voli all’aeroporto internazionale di Mascate. Due stranieri deceduti travolti da una frana. Allerta massima negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita per venti e piogge.