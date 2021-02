Città del Vaticano (AsiaNews) – “Sostenere, promuovere, valorizzare la missione della Custodia di Terra Santa”. Torna ad affermarlo papa Francesco in una lettera inviata al custode di Terra Santa, fra Francesco Patton.

Occasione del messaggio papale, i sei secoli della missione dei Commissari di Terra Santa che col loro impegno rendono possibile “una rete di rapporti ecclesiali, spirituali e caritativi che hanno come punto focale la terra dove Gesù ha vissuto”. Ai religiosi francescani impegnati nel sostegno alla missione in Terra Santa che domani, 14 febbraio celebrano il traguardo dei 600 anni. Francesco scrive: “Sostengo e benedico questo servizio prezioso e mi auguro che possa essere sempre più seme di fraternità”.

Istituiti con la bolla His quae pro ecclesiasticarum di papa Martino V del 14 febbraio 1421, responsabilità dei Commissari di Terra Santa era procurare aiuti economici per la Terra Santa. Per questo nacque la figura del procuratore, e in seguito quella del commissario. L’incarico venne inizialmente affidato dai frati francescani ad alcuni laici, in seguito furono gli stessi religiosi a impegnarsi per sostenere la missione nei luoghi di Gesù. Il loro obiettivo è “far conoscere la Terra Santa e la sua realtà così come la Custodia e i suoi innumerevoli campi di servizio”, “incoraggiare, organizzare e accompagnare i gruppi di pellegrini a visitare i Luoghi Santi”, “promuovere l’annuale ‘Colletta pro Terra Sancta’ e altre forme di sostegno economico”, “favorire le vocazioni a servizio della Terra Santa”.

Sono 67 i Commissariati oggi attivi che il 15 febbraio, alle 6.30, presso l’Edicola del Santo Sepolcro a Gerusalemme, celebreranno l’Eucaristia di ringraziamento e in ricordo di tutti i benefattori di Terra Santa.