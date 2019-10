Città del Vaticano (AsiaNews) – “Oggi è necessario un nuovo impulso nell’attività missionaria della Chiesa per affrontare la sfida di annunciare Gesù morto e risorto”. Lo dice papa Francesco nel video messaggio per l'intenzione di preghiera del mese di ottobre, diffuso oggi, primo giorno del Mese missionario straordinario Ottobre 2019, che ha il tema “Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo”.

“Arrivare – prosegue il messaggio - alle periferie, agli ambienti umani, agli ambienti culturali e religiosi ancora estranei al Vangelo: in questo consiste quella che definiamo missio ad gentes. E ricordare che il cuore della missione della Chiesa è la preghiera. In questo Mese Missionario Straordinario preghiamo perché lo Spirito Santo susciti una nuova primavera missionaria per tutti i battezzati e inviati dalla Chiesa di Cristo”.

Nel dare l’annuncio del Mese straordinario, all’Angelus del 22 ottobre 2017, Francesco diceva di volerlo “al fine di risvegliare maggiormente la consapevolezza della missio ad gentes e di riprendere con nuovo slancio la trasformazione missionaria della vita e della pastorale”.

Il Papa chiedeva a tutti i fedeli di avere “veramente a cuore l’annuncio del Vangelo e la conversione delle loro comunità in realtà missionarie ed evangelizzatrici” affinché “si accresca l’amore per la missione, che «è una passione per Gesù ma, al tempo stesso, è una passione per il suo popolo»” come affermava San Giovanni Paolo II.

Francesco ricordava che il 30 novembre 2019 “ricorrerà il centenario dalla promulgazione della Lettera apostolica ‘Maximum illud’, con la quale Benedetto XV desiderò dare nuovo slancio alla responsabilità missionaria di annunciare il Vangelo.