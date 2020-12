Il robot che si è separato dalla navicella spaziale ha iniziato a raccogliere materiale lunare: servirà per studiare l’origine e la storia del sistema solare. Alimentato da pannelli solari, il modulo di esplorazione invierà circa 2 kg di rocce e detriti. Ritorno previsto per metà dicembre. Nuovo successo per il programma spaziale della Cina.