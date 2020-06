di Biju Veticad

Gavi (AsiaNews) - Quando la scuola europea chiude, qui in India gli studenti iniziano i loro studi accademici. Quest'anno, a causa della pandemia, la maggior parte degli Stati indiani ha rinviato la riapertura delle scuole. Ma lo stato del Kerala ha dimostrato ancora una volta che l'educazione dei bambini non deve essere necessariamente rimandata. Durante tutta la crisi di Covid-19, a seguito delle direttive impartite dal Ministero della sanità del governo centrale, il governo del Kerala potrebbe condurre senza intoppi tutti gli esami in sospeso delle classi dalla X alla XII e quella degli studenti universitari.

Il nuovo anno accademico è iniziato anche attraverso "First Bell" - un'iniziativa del governo per condurre lezioni virtuali per tutti i gradi, seguendo un calendario specifico per ogni grado e trasmettendoli attraverso un canale educativo, YouTube e un'app. Sfortunatamente, questa iniziativa ha messo in luce che anche in uno Stato che afferma di avere il più alto tasso di alfabetizzazione (94%) tra tutti gli altri Stati indiani, è emerso che oltre 260mila studenti non hanno computer o smartphone. (Nella foto, uno studente universitario sul tetto di casa sua, per ottenere il giusto segnale di lezioni online). Ciò significa che il 6,1% di 4,3 milioni di studenti (coloro che frequentano le scuole statali o assistite dal governo e il numero totale di studenti sarà molto più elevato quando si aggiungeranno quelli che frequentano scuole private) sono privati di qualsiasi tipo di accesso all'informatica nelle loro famiglie.

"La situazione è davvero fragile", dice ad AsiaNews V. Kumar, che è consigliere della zona di Gavi sotto Vandiperiyar Panchayath (il comune), “abbiamo solo una scuola elementare a Gavi, la zona della foresta, frequentata da un numero limitato di studenti. Nonostante tutte le iniziative intraprese dal governo, è difficile raggiungere questa zona con lezioni virtuali ". Panchayath (il comune) dista 26 chilometri da Gavi ed è la città più vicina per le persone sparse nell'area della foresta. E gli studenti del villaggio di Gavi (nella foto) hanno dovuto percorrere 2 chilometri alla ricerca della rete per ascoltare le lezioni online.

Secondo Kumar, “tuttavia, vi è una visita settimanale di un ufficiale medico dalla città, per controllare la situazione sanitaria delle persone. Nonostante la mancanza di strutture, Gavi rimane sempre un bel posto, ma con accesso limitato, per il turismo. Tuttavia il Covid-19 ha spinto il governo e diverse ONG ad aiutare i meno fortunati ad avere maggior accesso agli studi ad alta tecnologia. Diverse organizzazioni hanno preso l'iniziativa di distribuire laptop e tablet in modo che un piccolo gruppo di studenti possa riunirsi in centri come biblioteche pubbliche per frequentare le lezioni virtuali avviate dal governo.