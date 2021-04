di Francis Khoo Thwe

Almeno 8mila persone sono pronte a passare il fiume Salween sulla frontiera thai. Aumentano gli scontri fra le forze della giunta e il gruppo armato dei karen. Programma di sviluppo dell’Onu (Undp): entro il 2022 almeno 25 milioni di persone in Myanmar cadranno nell’abisso della povertà. Il nuotatore Win Htet Oo rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo per non gareggiare sotto il governo del colpo di Stato.

Yangon (AsiaNews) – Migliaia di Karen si apprestano a fuggire oltre il confine con la Thailandia a causa dei continui bombardamenti aerei della giunta nella zona nord dello Stato Kayin (foto 1). Da più di una settimana gli scontri fra esercito e gruppi armati karen sono aumentati. Sebbene il Knu (Karen National Union), il gruppo armato etnico, abbia firmato un cessate-il-fuoco con il governo nel 2012, i Karen, insieme ad altri eserciti delle etnie, hanno deciso di combattere la giunta responsabile del colpo di Stato, e difendere la popolazione civile vittima delle violenze e dei soprusi delle forze di sicurezza.

Quattro giorni fa gli armati karen hanno distrutto una base militare sulla sponda ovest del fiume Salween, uccidendo 13 soldati. Anche tre karen sono stati uccisi.

Il Karen Peace Support Network afferma che almeno 8mila membri dell’etnia si sono rifugiati sul fiume e aspettano il momento giusto per attraversarlo e fuggire in Thailandia, dove però non è sicuro che i militari thai alla frontiera li accolgano. Un mese fa Bangkok è stata accusata di non aver accolto 3mila profughi, un’accusa non accettata dalle autorità thai.

Intanto nel Paese la situazione economica diviene sempre più difficile. A causa del movimento di disobbedienza civile molte banche e uffici non funzionano, i commerci sono chiusi, i trasporti languono. Ad accrescere i problemi vi è anche la pandemia. Secondo il Programma di sviluppo dell’Onu (Undp), entro il 2022 almeno 25 milioni di persone in Myanmar cadranno nell’abisso della povertà. Secondo un rapporto dell’organismo pubblicato oggi, con l’epidemia da coronavirus, il numero di persone sotto la soglia della povertà è cresciuto dell’11%; in questi tre mesi, il deterioramento della sicurezza nel Paese, causato dal colpo di Stato, ha fatto crescere del 12% i poveri. Come sempre in questi casi, donne e bambini sono le prime vittime.

La miseria non sembra fermare la resistenza della popolazione alla dittatura militare. Ha avuto un successo virale la dichiarazione di un nuotatore, Win Htet Oo (foto 4), che si è rifiutato di gareggiare alle prossime Olimpiadi di Tokyo sotto la bandiera del Myanmar. Per l’atleta 26enne, “l’immagine di me che marcio sotto la bandiera nella Parata delle nazioni, sorridendo come se tutto andasse bene, francamente mi disgusta… Sarebbe un esercizio di propaganda”.

Win Htet Oo sognava fin da piccolo di partecipare a qualche Olimpiade. Egli si era qualificato per i 50 metri stile libero nei Giochi dell’Asean ed era stato scelto per gareggiare sotto il Comitato olimpico del Myanmar, ma ha preferito rinunciarvi. Ha anche cercato di partecipare ai giochi come indipendente, ma il Comitato olimpico internazionale ha rifiutato la sua candidatura.