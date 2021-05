di Shafique Khokhar

“Mi sono rivolto all’affittuario musulmano per informarlo che il contratto di locazione stava per scadere”. “Su sua richiesta gli ho consegnato i documenti di locazione. Si è infuriato e li ha fatti a pezzi. Ha affermato di aver acquistato la terra da mio padre. Poi mi ha mostrato le copie dei documenti falsificati che mostravano che mio padre gli aveva venduto la terra”.

Khanewal (AsiaNews) - Arshad Mughal, influente possidente musulmano, grazie a una documentazione falsa ha preso con la forza la terra di un povero contadino cristiano, Victor Masih (nella foto), nel villaggio 133/16.L vicino a Mian Chunu, nel distretto di Khanewal.

Secondo Victor (65), che ha un figlio, "mio padre Boota Masih aveva dato in affitto questa terra (sei acri e mezzo) nel 2012 fino ad aprile 2021. Noi stavamo a Karachi. Io gestivo una piccola impresa mentre mia moglie lavorava in ospedale come infermiera. Ho chiesto a mio padre di venire a Karachi, ma non era pronto a trasferirsi dal villaggio. Allora mia moglie e io abbiamo deciso di venire al villaggio per il bene di mio padre. Nel 2016 mio padre è morto".

Il 3 maggio 2021, dopo la mietitura del grano e la fine del periodo di locazione, “mi sono rivolto all’affittuario musulmano per informarlo che il contratto di locazione stava per scadere e che doveva lasciare la mia terra entro la fine del mese. Su sua richiesta gli ho consegnato i documenti di locazione. Si è infuriato e li ha fatti a pezzi. Ha affermato di aver acquistato la terra da mio padre. Poi mi ha mostrato le copie dei documenti falsificati che mostravano che mio padre gli aveva venduto la terra (sei acri e mezzo). Mi ha avvertito che mi avrebbe ucciso se fossi entrato nella mia terra che sosteneva fosse la sua”, ha detto Victor. "Io e mia moglie Suryia (66 anni) speravamo di riprenderci la nostra terra quest'anno e iniziare la coltivazione, ma ora siamo disperati e sconvolti", ha detto Victor ad AsiaNews.

La signora Suriya è un'infermiera in pensione. Adesso stanno morendo di fame. Non hanno mezzi. Victor è un saldatore di professione, i suoi occhi sono stati gravemente danneggiati e il medico gli ha consigliato di non fare più saldature. La signora Suyria è capace di avviare un servizio medico a casa, ma non dispone di fondi sufficienti per avviare un piccolo studio.

“Ho venduto un quarto della mia casa per far fronte alle spese dell'operazione di mia moglie l'anno scorso. Non posso sostenere un processo giudiziario prolungato. So di essere un cristiano e dovrei perseverare come altri. Chiediamo al governo di aiutarci in modo da riprenderci la nostra terra e iniziare a coltivare per la nostra sopravvivenza”, ha supplicato Victor.

Kamran, un attivista locale ha detto: “E’ uno schema nei villaggi cristiani. I ricchi possidenti musulmani prendono un terreno in affitto e poi affermano che è stata venduta. Sono abbastanza influenti da produrre documenti falsi. D'altra parte, i cristiani poveri non hanno fondi per far fronte alle spese di questioni legali che di solito richiedono decenni. Lo accettano come un'amara realtà. Questa famiglia non ha fonte di reddito e sta attraversando tempi molto difficili. Il possidente ha ucciso la loro ultima speranza di sopravvivenza. Dobbiamo alzare la voce per questa povera famiglia e attirare l'attenzione dei funzionari governativi su questa questione".