Ho Chi Minh City (AsiaNews) - Durante il periodo dell'epidemia di Covid-19, nei mesi di luglio e agosto, quattro diocesi del delta del fiume Mekong stanno ancora svolgendo il lavoro missionario con entusiasmo e umiltà.

Allo stesso tempo, il Comitato di evangelizzazione del Consiglio episcopale vietnamita ha organizzato un seminario di due giorni sulle opere missionarie delle diocesi nella “zona dell'acqua”. Ci sono state importanti partecipazioni dalla diocesi di Long Xuyên, Vĩnh Long, Cần Thơ e Mỹ Tho.

Prima dell'epidemia, la diocesi di Mỹ Tho aveva organizzato nella cattedrale una Giornata di incontro e la messa di preghiera per 1.200 catecumeni. E’ stata una opportunità per incontrare il vescovo Peter Nguyễn Văn Khảm. I catecumeni sono stati aiutati a imparare e ad avvicinarsi al cattolicesimo.

Il signor Võ e il signor Andre Andreng della parrocchia di Vạn Phước hanno espresso gioia per aver conosciuto e capito il cattolicesimo e hanno parlato delle benedizioni quando hanno pregato Dio e la Madonna.

Singolare il caso del signor Chính, era l'ex segretario del comitato locale del Partito. E’ stato battezzato ed è divenuto cattolico. Ha detto che ha rinunciato a tutti i suoi interessi materiali personali per diventare cattolico. Oggi, la sua famiglia è felice nella grazia di Dio.

Nella diocesi di Cần Thơ, sacerdoti e laici hanno partecipato all'opera missionaria. Nel caso di padre Ngô Phúc Hậu, ha prestato servizio per il centro missionario Cái Rắn a Cà Mau della diocesi di Cần Thơ. A questo centro missionario, padre Ngô Phúc Hậu ha celebrato il battesimo per più di 2.000 persone. Ha aiutato le persone qui a costruire più di 4.790 strade in cemento, 20 ponti sui canali, 60 case per i poveri e costruire una Medical Room, a scavare 200 pozzi di acqua potabile, per una spesa di circa 5.000 dollari. Ha anche fornito borse di studio a studenti poveri con un costo di circa 10.000 dollari all'anno.

Con le precedenti attività missionarie, mons. Huỳnh Văn Hai, vescovo della di Vĩnh Long, ha valorizzato il lavoro missionario della Diocesi, nello spirito del battesimo: "Eccomi, manda me ad uscire" (Is. 6: 8).

Il vescovo Peter Huỳnh Văn Hai ha portato le sue riflessioni su come integrarsi nella comunità di questa società. Il vescovo Peter ha mostrato che qui le opere missionarie sono state eseguite dai cattolici locali. I vicini hanno visto le comunità cristiane vivere con la fede. Quindi, anche le opere missionarie sono iniziate qui.

“L'inizio della missione è l'annuncio della Buona Novella perché le persone credano, vivano con la fede, con la parola di Dio, siano salvate da Cristo e tornino a Cristo. Allo stesso tempo dobbiamo avere pazienza e dialogo”, ha affermato mons. Peter.

Finora, i cattolici di queste quattro vaste diocesi hanno vissuto nella “cultura agricola” con altre religioni. Ma da molto tempo, i missionari hanno piantato qui i semi del Vangelo. Questi missionari ampliarono anche molti centri missionari, costruendo molte opere per servire per interessi pubblici. Hanno visitato la popolazione locale, costruendo scuole e insegnando ai giovani e avendo rapporti amichevoli con le autorità locali.