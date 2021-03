Il calo è dovuto a uno scandalo immobiliare che vede implicati esponenti del partito del presidente. L’ex procuratore generale Yoon Seok-youl, un conservatore, favorito per diventare il prossimo presidente. L’efficace gestione della pandemia non basta ai democratici per mantenere il potere.

Seoul (AsiaNews/Agenzie) – Il consenso per il presidente Moon Jae-in è crollato al 34,1%, il tasso più basso dalla sua entrata in carica nel 2017. Lo ha rivelato stamane un sondaggio di Realmeter, secondo cui il crollo è da attribuire a uno scandalo immobiliare che vede implicati esponenti del Partito democratico di Moon.

In caduta libera anche il livello di approvazione per il partito al potere: i democratici raccolgono i favori del 28,1%, contro il 35,5% dei conservatori, principale forza d’opposizione. Decine di funzionari di governo e alcuni parlamentari del Partito democratico sono accusati di aver speculato sulla costruzione di alloggi pubblici alla periferia della capitale.

Il caso ha spinto in alto il consenso per il blocco conservatore. Il suo probabile candidato alle presidenziali del marzo 2022, l’ex procuratore generale Yoon Seok-youl, verrebbe votato ora dal 39,1% degli elettori: un vantaggio di quasi 18 punti percentuali rispetto a Lee Jae-myung, governatore della provincia di Gyeonggi, che correrebbe per i democratici.

L’efficace gestione della pandemia da parte di Moon (che non si può ricandidare per un secondo mandato) non sembra bastare per mantenere al potere il Partito democratico: finora il Paese ha registrato 99mila casi di contagio e circa 1.700 decessi; la campagna nazionale di vaccinazione è scattata a fine febbraio.

Lo scandalo immobiliare ha già ridotto al minimo le possibilità per i democratici di vincere le elezioni per il nuovo sindaco di Seoul, che si svolgeranno il 7 aprile. Nei sondaggi, entrambi i candidati conservatori superano il concorrente democratico Park Young-sun di circa 15 punti percentuali.